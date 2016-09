Prestes a completar 1 ano de prisão, Silval tenta nova soltura no Supremo

A menos de cinco dias para completar um ano de prisão, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) tenta obter a liberdade mais uma vez. Nessa terça (13), a defesa do peemedebista em Brasília, patrocinada por Antônio Carlos de Almeida Castro e outros, ingressou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). O recurso foi distribuído por prevenção ao ministro Edson Fachin e já está em seu gabinete, concluso para despacho.

Gilberto Leite/Rdnews Silval Barbosa vai completar 1 ano preso e faz última tentativa de deixar CCC antes do "aniversário"

De acordo com a advogada Hortência Medina, que também assina o recurso, o principal argumento para pedir a soltura de Silval é o fim da instrução processual (coleta de provas) da ação penal oriunda da Operação Sodoma 2 - que investiga a aquisição de um terreno por R$ 13 milhões com recursos supostamente oriundos de propina - única que mantém Silval segregado no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), desde 22 de março deste ano.

Silval Barbosa, contudo, está preso desde 17 de setembro de 2015, data em que foi deflagrada a Sodoma 1, sob acusação de liderar uma organização criminosa que fraudou o programa de incentivos fiscais no Estado. De lá para cá, o peemedebista também recebeu a segunda ordem de prisão na Operação Seven - que investiga a aquisição irregular de uma área na região do Manso, com 727,9 hectares, pelo valor de R$ 7 milhões- na qual obteve soltura em 23 de março, um dia depois de ser preso na Sodoma 2. Esse fato fez com o que o peemedebista não deixasse a prisão um dia sequer desde o ano passado. “Essa terceira prisão veio de uma forma muito estranha, foi após decisão do TJ concedendo a ordem de soltura no segundo HC e o STF concedendo na primeira prisão”, observa Hortência.

Neste sentido, a advogada entende que o terceiro decreto de prisão foi uma forma de descumprimento da decisão do STF. No entanto, o próprio ministro Fachin já apreciou recursos semelhantes anteriormente e não observou irregularidade, pois os processos são diferentes. “O principal fundamento da prisão foi garantia da ordem pública e o risco de intervir na instrução, mas a instrução já acabou, não sobra fundamento para mantê-lo preso. Os argumentos não se sustentam, Silval já está preso há quase um ano, seu governo terminou, ele não tem influência”, reforça a advogada.