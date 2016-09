Primo de Bezerra tem registro de candidatura barrado em Juscimeira

Reprodução Francisco Bezerra, que teve o registro de candidatura indeferido pelo juiz Francisco Ney Gaiva

O candidato a prefeito de Juscimeira, Francisco Bezerra (PSB), teve o registro de candidatura indeferido pelo juiz Francisco Ney Gaiva, em decisão proferida nesse domingo (4). Primo do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), Francisco está inelegível, segundo o magistrado, como base em uma condenação por ato de improbidade administrativa.

O socialista foi alvo de três pedidos de impugnação e todos foram considerados procedentes. Francisco é candidato pela coligação Compromisso Com Juscimeira (DEM, PP, PPS, PR, PRB, PSB, PSC). A primeira impugnação partiu da Coligação Juscimeira em Boas Mãos (PMDB / PRP / PSDB), que apontou o fato de Francisco ter sido condenado pelo Judiciário estadual em 2001, por improbidade administrativa.

Na ocasião, o socialista teve suspenso os direitos políticos até 2006, no entanto, não cumpriu a pena fixada ou pagou a multa arbitrada até a presente data. O segundo pedido de impugnação partiu do candidato a vereador José Felix (PSDB), que sustentou os mesmos termos da coligação.

A terceira impugnação foi interposta pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que entendeu que o candidato encontra-se inelegível por ato doloso de improbidade administrativa, no qual importou em lesão ao patrimônio público. Destacou ainda que é constitucional a aplicação da Lei 135/2010 (Ficha Limpa) a fatos anteriores à entrada em vigor, e ao final requereu a procedência da representação e indeferimento do registro de candidatura.

Em defesa, o candidato alegou que não praticou ato de corrupção quando foi prefeito de Juscimeira. Argumentou ainda que o advogado perdeu o prazo para contestação, razão pela qual não pode produzir provas da administração. Além disso, disse que “não há moldura fática ou fundamento fático” que aponte a conduta dolosa.

Nesta linha, Francisco ressaltou que houve a condenação por improbidade administrativa por atos que atentam contra os princípios da administração pública, mas não por atos que causem prejuízo ao erário ou importem enriquecimento ilícito. Por fim, pediu a improcedência de todas as representações e deferimento do registro.

O juiz, por sua vez, entendeu que “não merece prosperar também a tese da defesa de que não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito”, ainda que isso não tenha sido apresentado claramente na sentença condenatória. "As informações contidas na decisão nos levam a crer no prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do candidato e de terceiros”.

Quanto à lei da Ficha Limpa, o magistrado disse que, embora tenha havido condenação anterior a legislação, “é fato pacificado na jurisprudência que a lei 135/2010(Lei da Ficha Limpa) retroage a fatos anteriores a mesma”. Já em relação à tese de que se passaram cinco anos da condenação, o juiz eleitoral afirmou que, “uma vez que a legislação é clara que inelegibilidade é desde a decisão transitada em julgado até oito anos após o cumprimento da pena e pelo extraído dos autos o candidato ainda não terminou de cumprir a pena”.

Por fim, o juiz analisou que Francisco Bezerra encontra-se com a incidência da inelegibilidade e os pedidos de impugnação foram considerados procedentes. Como a chapa é única, também foi indeferida a candidatura do vice Sandoval Simão Vaz (DEM).

MPE protocola pedido para indeferir a candidatura do primo de Bezerra