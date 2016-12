Prisão de Chico 2000 não impede a posse futura no cargo, garante TRE

Reprodução Vereador Chico 2000 deve ser empossado apenas em janeiro na sede do TRE

A prisão do vereador por Cuiabá reeleito, Chico 2000 (PR), não causará prejuízo à sua posse, que ocorre em 1º de janeiro, junto com os demais eleitos na Capital. Ocorre que, ainda que não compareça à cerimônia por força do cárcere, o parlamentar, quando e se obtiver a liberdade, poderá procurar um cartório eleitoral e realizar o trâmite sem prejuízo ao mandato.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a prisão do parlamentar não tem efeito jurídico, pois, por parte da Justiça Eleitoral, não há nenhuma modificação. Além disso, trata-se de prisão temporária, com prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período ou até mesmo convertida em preventiva, na qual não há tempo máximo estabelecido pelo Código Penal.

Chico está preso desde o dia 6. Se não houver prorrogação da temporária, sairá do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) em 4 de janeiro. Ele é suspeito de ter estuprado a enteada de 11 anos.

O parlamentar teve o pedido de revogação da prisão negado pelo juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, que optou por ouvir todas as testemunhas primeiro. “Esta prisão não tem fundamento. Não acredito que haja outras vítimas”, alega o advogado Hélio Passadore.

O parlamentar já está impedido de participar da cerimônia de diplomação, que ocorre amanhã (15). Chico 2000 chegou a ser cotado para presidência da Câmara, mas, como não estará no dia da eleição, possivelmente não vai compor nem a próxima Mesa Diretora. Hoje ele é o primeiro-secretário do Legislativo.

