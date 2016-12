Projeto de juíza que auxilia usuários e família tem só 5% de reincidência

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Amini Haddad afirma que o projeto resultou em um índice baixíssimo de reincidência

Realizado desde 2013, o projeto Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas, voltado para a assistência integral do dependente químico e a família, já atendeu aproximadamente 4,3 mil pessoas. Segundo a titular do Juizado Especial Criminal (Jecrim), em Várzea Grande, a juíza Amini Haddad, o projeto resultou em um índice baixíssimo de reincidência.

“Estatisticamente nós não temos reincidentes no caso de dependência química. Temos algo em torno de 5% de casos em que houve uma nova incidência criminal. Acho que isso é um resultado bastante relevante”, avalia em visita à sede do .

A magistrada idealizou o projeto a partir de um modelo de trabalho desenvolvido pelo juiz Mário Kono, no Juizado Especial Criminal de Cuiabá. A diferença é que o modelo de Haddad prevê assistência integral não só aos dependentes químicos que infringiram a lei, como ao núcleo familiar a que essa pessoa pertence. “Percebíamos que havia uma desestrutura familiar muito significativa nesses casos. Assistência à família como um todo tem tido um resultado muito significante”, observa.

A iniciativa é resultado de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça, por meio do Jecrim, a Univag e a Prefeitura de Várzea Grande. Os dependentes químicos que incorreram na prática de ilícitos recebem assistência do centro universitário em diversas áreas, como direito, pedagogia, farmácia, medicina, psicologia, serviço social, entre outros, além dos serviços correlatos ao Executivo do município. “Ou seja, se a família precisa de tratamento, precisa ser incluída em projetos para formação, nós temos essa oportunidade, até de vagas que são ofertadas pelo próprio centro universitário”, explica.

A necessidade de ofertar ajuda à família, de acordo com a juíza, se dá em virtude das situações de violência observadas na estrutura familiar com um dependente químico. “Não só a partir dele, mas ele também se vê vitima de uma estrutura violenta de relações familiares. Até, por isso, acaba indo para as drogas”, conclui.