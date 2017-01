Promotor admite possibilidade de cassar a aposentadoria de Alencar

TCE Promotor Célio Fúrio diz que existem provas suficientes que comprovam improbidade administrativa do conselheiro aposentado Alencar Soares

O promotor de Justiça Célio Fúrio, do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público, admite a possibilidade de pedir a cassação da aposentadoria do ex-conselheiro Alencar Soares Filho. Alencar foi denunciado pelo MPE no início deste mês, junto com outras nove pessoas, pelo suposto esquema de negociação da vaga ocupada por ele no TCE ao preço inicial de R$ 8 milhões.

“Primeiro temos que obter provimento judicial no sentido de que houve a prática de improbidade administrativa. Em um segundo momento vai discutir isso. Entendendo que tenha sido praticado, é possível, em tese, que haja um pedido de cassação”, revela em entrevista concedida ao , nesta segunda (23).

O promotor explica que o pedido dependerá exclusivamente da comprovação do crime investigado. “Depende primeiro de reconhecer a prática de improbidade administrativa”, pontua. No entanto, afirma que há embasamento para requerer a cassação da aposentadoria de Alencar. “Eu que propus a ação diria que prova tem mais que suficiente, prova tem de monte”, declara.

A ação foi recebida pelo juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, Luiz Aparecido Bertolucci Júnior no dia 9. O magistrado concedeu liminar determinando o afastamento, de imediato, de Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sérgio teria comprado a vaga de Alencar, conforme aponta a denúncia.

Na decisão, o juiz também decretou a indisponibilidade de bens, ao limite de até R$ 4 milhões, dos denunciados. Além de Alencar e Sérgio Ricardo, foram acionados o ex-governador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura; o ex-secretário Eder Moraes; o empresário e delator da Ararath Gércio Marcelino Mendonça Junior; o conselheiro aposentado Humberto Bosaipo; ex-deputado estadual José Riva; o empresário e filho de Alencar, Leandro Valoes Soares; e o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

