Promotor apura nepotismo cruzado entre prefeitura e Câmara de Cuiabá

O promotor de Justiça, Roberto Turin, instaurou um inquérito civil para apurar possível nepotismo cruzado entre a Prefeitura de Cuiabá e a Câmara, com a nomeação de Júlio Malheiros, irmão do presidente do Legislativo Justino Malheiros (PV), como secretário-adjunto de Obras Públicas.

Por outro lado, o procedimento visa investigar a nomeação de Bárbara Helena de Noronha Pinheiro, cunhada do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), no cargo comissionado de secretária de Gestão de Pessoal da Câmara.

A portaria que instrui o inquérito civil foi assinada por Turin na última segunda (13). O procedimento teve origem em uma notícia de fato, ou seja, uma denúncia. O promotor levou em consideração a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal que veda o nepotismo cruzado por ser inconstitucional.

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”, estabelece a legislação.

Turin pondera que os fatos relatados poderão vir a se configurar ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei nº 8429/92, tanto do prefeito quanto do presidente do Legislativo e ainda dos parentes. “Por fim, a necessidade de instruir os autos com maiores informações para o fim último de subsidiar medidas judiciais ou extrajudiciais porventura cabíveis”.

Ao final da portaria, Turin determina que a Câmara seja oficiada para apresentar cópia de todo o processo de nomeação e posse de Bárbara Helena, notadamente ato de nomeação, declaração de não parentesco, declaração de bens e demais documentos que comprovem sua habilitação para o cargo.

Além disso, o Legislativo terá que fornecer cópia da lei ou outro ato administrativo que criou e definiu as atribuições e requisitos legais do cargo ocupado por ela. Emanuel Pinheiro também foi oficiado apresentar documentos semelhantes, contudo, relativos a Júlio Malheiros.

Outro lado

Ao , a assessoria da Câmara informa que não foi notificada da abertura do inquérito e que deve se manifestar tão logo isso ocorra.

A Prefeitura de Cuiabá, por sua vez, também afirma que não foi oficialmente notificada do assunto. Por meio de nota, explica que entende ser função institucional do MPE averiguar todas as situações de legalidade e moralidade envolvendo a gestão pública.

A assessoria diz que o prefeito responderá com transparência e com a consciência tranquila. Os casos identificados internamente de nepotismo foram imediatamente sanados, tendo a Procuradoria Geral do município, a pedido do prefeito, emitido parecer no qual apontou os parâmetros e critérios estabelecidos pelo STF sobre este tema, de modo que os servidores municipais estão lotados em total respeito à Constituição.

“O parecer foi entregue na última sexta (17) e será aplicado no âmbito do Poder Executivo. A recondução de Júlio César Malheiros no mesmo posto já ocupado há três anos e meio, assim como a maioria dos adjuntos da secretaria de Obras, deve-se ao reconhecimento da competência para o exercício da função, medida que atende ao interesse público”, conclui.