Promotor diz que declarações de servidor réu demonstram desespero

Para o promotor de Justiça Marcos Bulhões, as declarações do servidor da Sema e engenheiro agrônomo Francisval Akerley da Costa, prestadas durante audiência de instrução da operação Seven, revelam "desespero puro".

Francisval disse, nessa quinta (29), que se sentiu pressionado ao prestar depoimento aos promotores do Gaeco e que havia trechos "inventados" no seu depoimento. Na prática, o servidor insinuou que os promotores acrescentaram coisas em seu depoimento. "Deturparam tudo o que eu falei", comentou.

Reprodução Promotor Marcos Bulhões alega que o servidor Francisval da Costa se mostrou desesperado

Neste sentido, o promotor ressalta que o servidor estava acompanhado no momento do depoimento, inclusive a Defensoria Pública também estava presente. “Basta vocês verificarem o termo depoimento que se vê a incoerência. Ele disse que o defensor público teria chegado mais tarde e não teria nem assinatura dele na folha. Mas no depoimento logo no início já consta que ele estava acompanhado do defensor”.

O promotor ainda afirma que o núcleo da Sema está “fechado” para tentar se livrar das denúncias, contudo, segundo Bulhões, a irregularidade está mais do que comprovada.

Na audiência de ontem, Francisval disse insistentemente que o depoimento foi distorcido e que pode até representar contra os promotores. Diante disso, Bulhões ressalta que se ele realmente tem convicção do fato, então que represente mesmo. “Nós não temos nada a temer, porque nada foi feito de errado. Esse é, na verdade, o procedimento mais antigo e sorrateiro de defesa, que é tentar descredibilizar quem está investigando”, sustenta.

Bulhões ainda reforça que Francisval terá que provar o que alega, tendo em vista que, de fato, estava acompanhado de advogado. “Ele sabe que estava acompanhado. Ninguém dos investigados foi ouvido no Gaeco sem estar devidamente acompanhado. Isso é puro desespero”.

Audiência

Francisval ressaltou em vários momentos da audiência na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ontem, que não estava acompanhado de advogado no momento do depoimento, que um defensor público chegou logo depois. Revelou que se sentiu pressionado e que há coisas escritas no depoimento que ele não disse. Neste contexto, Bulhões afirmou que havia apenas quatro promotores na sala e perguntou se ele gostaria de acionar o MPE. A resposta do réu foi "não".

O servidor também disse que a denúncia contra ele é falsa. "Falsa. Totalmente falsa". Ele negou que alguém tenha lhe pedido para "dar um jeitinho" no processo de análise da propriedade de Filinto, bem como refutou ter recebido algum presente ou dinheiro para emitir o parecer. "Eles inverteram as palavras", falou sobre o depoimento, se referindo aos "mais de seis promotores presentes".

Operação Seven

As investigações apontaram que Filinto Correa recebeu R$ 7 milhões, em 2014, por parte de uma propriedade que já havia sido adquirida pelo governo, em 2002, por R$ 1,8 milhão. Um decreto assinado por Silval Barbosa (PMDB) readequou a classificação do lote de Parque Estadual para Estação Ecológica, dispensando a necessidade de consulta pública, o que facilitou a transação.

Francisval foi um dos servidores que emitiu parecer favorável à minuta do decreto de recategorização da área. Conforme o Gaeco, o parecer não foi embasado em estudos técnicos, conforme determina a legislação. O ex-secretário Pedro Nadaf teria participado do esquema solicitando à antiga SAD a avaliação do imóvel rural. O procedimento foi dirigido por José de Jesus Cordeiro, que avaliou o lote com sobrepreço, aponta a denúncia.

