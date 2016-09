Promotor nega erro material na Seven e advogado desqualifica perito

Reprodução Promotor Marcos Bulhões refuta possibilidade da ação Seven ser descartada por erro material

O promotor de Justiça Marcos Bulhões refutou a possibilidade da ação penal oriunda da Operação Seven ser descartada por um erro material na escritura da propriedade do médico e ex-secretário estadual de Saúde, Filinto Corrêa da Costa.

“Que existe a ilegalidade, isso existe. Isso vai ser demonstrado até o final e vocês vão ver oportunamente ,de forma muito clara, que a ilegalidade existe e o prejuízo econômico para o Estado também”, assegurou em entrevista à imprensa, ao final da audiência realizada nessa terça (20).

Ocorre que a ação investiga a venda em duplicidade de uma área com 727,9 hectares, bem como o superfaturamento da compra, uma possível desnecessidade de aquisição da propriedade, além da ausência de estudo para demonstrar a importância da compra e a forma como se procedeu para viabilizar isso.

Contudo, a defesa do ex-secretário estadual de Planejamento Wilson Gambogi Taques entendeu, após a oitiva do coordenador de unidades de conservação da Sema, Alexandre Milaré Batistela, que houve um erro no cartório no momento de expedir a matrícula da propriedade. Portanto, a terra vendida para o Estado, em 2014, por R$ 7 milhões não seria a mesma já adquiria pelo governo, em 2002, por R$ 1,8 milhão.

Para Tabajara Aguilar Praeiro Alves, que compõe a defesa do ex-secretário, o perito percebeu o erro e não quis esclarecer isso na perícia. “Mas para nós ficou muito claro que não existe pagamento em duplicidade de matrícula. Nós pedimos isso no cartório, que retificou dizendo que a matrícula é a 1.062 e não a 1.063”, reforçou.

O promotor de Justiça ressaltou que Batistela tem capacidade técnica para elaborar a avaliação da área, cujo objetivo era identificar características relevantes para a incorporação da área ao patrimônio do Estado para preservação do rio Cuiabá. “Ele é um indivíduo extremamente técnico, talvez um dos mais qualificados, se não o mais, dentro da área ambiental no Estado hoje. Tanto que a própria qualificação fala por ele”, ponderou.

Tabajara, por sua vez, discordou do entendimento de Bulhões. Avaliou que Batistela pode ser o melhor na área ambiental, “mas não é o melhor na ética pelo que se percebe”, disparou. “Todos localizaram, agora um perito que é o melhor nessa área, segundo o promotor, não consegue identificar um erro material na escritura de compra e venda? Eu que não sou o melhor nessa área, só de bater o olho nós localizamos que foi feita a retificação”, concluiu.

Em audiência, Batistela afirma que lote de Filinto não valia investimento