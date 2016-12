Promotor orienta Frigeri a reportar ameaças ao MPE; advogada rebate

Gilberto Leite/Rdnews Promotor Marco Aurélio afirma que Frigeri deve procurar MPE para que atuem

O coordenador do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Marco Aurélio, orientou que a defesa do ex-servidor da secretaria estadual de Educação (Seduc) Fábio Frigeri, preso na Operação Rêmora, reporte ao Ministério Público Estadual qualquer eventual ameaça que tenha sofrido, com o intuito de evitar que firme um acordo de colaboração premiada.

“Ele tem que procurar o MPE para que possamos atuar”, declarou, em coletiva de imprensa durante a palestra do juiz federal Sérgio Moro, nessa segunda (5).

Na última semana, veio à tona a informação de que a defesa de Frigéri, patrocinada por Michelle Marie de Souza, recuou da possibilidade de selar um acordo de delação com o MPE, em virtude de ameaças, que não foram especificadas. O ex-servidor está preso desde 3 de maio deste ano, sob a acusação de integrar uma organização criminosa que cobrava propina de empresários em licitações de obras da Seduc.

“O instituto da colaboração não é algo para a imprensa. A imprensa sabe, mas no momento correto. Tem que ser negociado com o MPE, e nós temos mecanismos para proteger o colaborador. Então essa demanda é indicada para qualquer um que queira colaborar. Não adianta levar isso para fora, tem que levar ao MPE”, esclareceu o promotor.

Questionada pelo sobre as declarações de Marco Aurélio, Michele Marie indagou: “Que mecanismos? Uma coisa é a realidade dos fatos, outra é o que eles falam. Infelizmente eles não dão nenhum tipo de segurança nem para ele, nem para a família”. Neste sentido, sem dar detalhes, a advogada afirma que fará todo o possível para proteger a integridade do cliente. Segundo Michele, não ocorreram mais ameaças após a desistência do acordo se tornar pública.