Promotora rebate ex-servidor e nega ter investigado autoridades com foro

Promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco diz que jamais ultrapassou os limites de sua atuação

A promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco afirmou nesta terça (30), por meio da assessoria, que, em nenhum momento, ultrapassou os limites de sua atuação, realizando investigação de pessoas com foro privilegiado. O esclarecimento foi feito após declarações do ex-servidor da secretaria estadual de Administração (SAD) e advogado, Bruno Saldanha, de que teria sido questionado pelo Ministério Público sobre a relação com o desembargador Marcos Machado.

“Na época em que foi ouvido, o ex-servidor da SAD disse espontaneamente que foi convidado a trabalhar na referida secretaria, antes de 2008, por Marcos Machado que era seu professor. Como em 2016 ele trabalhava no Tribunal de Justiça, perguntei se o convite também partiu do desembargador e ele disse que não. Foi apenas isso!”, esclarece a promotora.

Diante da situação, o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, destacou que a instituição e seus membros pautam-se pela obediência às regras constitucionais e legais, inclusive, no que concerne à investigação de pessoas com foro por prerrogativa de função.

Bruno Saldanha foi superintendente de Previdência da SAD na gestão Silval Barbosa (PMDB), bem como designado para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato nº 024/2011/SAD firmado com a empresa Webtech Softwares e Serviços.

A investigação apontou que ele, fazendo uso de seu cargo, exigiu e recebeu vantagem indevida por seis vezes da empresa para não apresentar avaliação negativa em relação à respectiva execução contratual. Segundo o sócio da Webtech, Júlio Minuro Tisujii, os valores pagos variaram entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, totalizando cerca de R$ 25 mil.

Em depoimento, nesta segunda (29), na 7ª Vara Criminal, Bruno contou que era fiscal do contrato da Web Tech, cujo objeto era a recuperação de créditos para o Estado. Alegou que Júlio lhe deve cerca de R$ 70 mil. "Além de me destruir, ele não vai me pagar".

Bruno contou que recebeu uma ligação, em 6 de abril, da delegada Alexandra Fachone - a qual classifica como amiga, pois estudaram cinco anos juntos - lhe chamando para comparecer ao MPE. Na ocasião ele foi informado que estava denunciado na Sodoma e lhe foi proposto firmar um acordo de delação premiada.

Bruno detalhou que tanto o delegado fazendário Márcio Vera quanto a promotora Ana Bardusco o propuseram o acordo de delação. Na ocasião, o advogado Valber Melo insistiu em saber se quando Bruno foi chamado ao MPE, quais foram as perguntas e se, dentre aqueles questionamentos, havia alguma pessoa que hoje possui prerrogativa de função.

O advogado disse que não foi lido seus direitos quando compareceu ao MPE. Além disso, ele diz que não foi cientificado de que precisaria de um advogado. Neste sentido, ponderou que não atua na área criminal, mas tributarista. “Eu não sabia do que estava endo acusado”. (Com Assessoria)

