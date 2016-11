Propina teria sido usada para pagar campanha em 2014, diz empresário

O empresário Ricardo Augusto Sguarezi, dono das empresas Aroeira e Renomat, contou que parte do dinheiro que pagou enquanto propina, no esquema de direcionamento de licitações de obras da Seduc, serviu para pagar uma gráfica que prestou serviços na campanha eleitoral de 2014. O esquema veio à tona com a deflagração da Operação Rêmora, em maio deste ano.

Eduarda Fernandes Empresário Ricardo Sguarezi detalha esquema de fraude na Seduc durante audiência na 7ª Vara hoje

Em depoimento prestado na manhã desta terça (29), em audiência da ação penal decorrente da Rêmora, o empresário confessou ter pago propina, fato que havia omitido até então.

“Fiz um quadro com datas e valores. Tive que localizar no meu extrato, por referência, valor que recebi e paguei em propina. E entreguei para o Fábio Frigeri e Giovani Guizardi (empresário), ora Fábio e ora Giovani”, declarou ao entregar um relatório à juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda.

Ouvido na condição de testemunha do Ministério Público Estadual, comum às defesas de outros dois réus nesta ação, Sguarezi disse que foi o servidor Fábio Frigeri quem lhe contou que parte do dinheiro seria destinada à tal gráfica. “Fabio faturava em cima da Aroeira, porém, em cheque. Uma vez ele disse que era para pagar uma gráfica. Deve ser gráfica de pagamento de campanha, porque eles tinham passado por uma campanha, mas Fábio não especificou de quem era. Seria campanha eleitoral porque era no começo de 2015, e a campanha foi em 2014. Ele não falou quem era”, relatou à juíza.

Sguarezi afirmou ainda que não ratifica as informações prestadas ao Gaeco, logo após a operação ser deflagrada, pois estava nervoso. “Eu estava nervoso e não me lembrava de datas”. Por conta disso, o empresário omitiu o fato de ter pago propina.

Ele confirma, no entanto, ter procurado o então secretário de Educação, Permínio Pinto (PSDB), para reclamar que estava sendo cobrado e, até este ponto, reitera as declarações prestadas. “Ele disse para não pagar”. Nega, todavia, ter mencionado a gráfica ao então secretário.

Sguarezi declara que foi orientado por Permínio a não pagar propina

Questionado se o tucano tomou alguma providência para cessar a cobrança de propina, Sguarezi responde que acha que não. “Acho que ele não tomou, tanto é que não parou a cobrança e tive que pagar. Sei que quando conversei com ele o trato foi melhor, saíram os pagamentos das medições. Mas depois que saíram eu tive que pagar até sobre os valores que já tinha recebido”, detalhou.

Para a magistrada, o empresário contou que a propina relativa à empresa Renomat era paga para Giovani, e a em relação à Aroeira era direcionada para Fábio. Sguarezi disse que não questionou Giovani, mas chegou a falar para Fábio que a prática não era correta. “Mas se não pagasse não recebia”.

O depoente não soube dizer com autoridade de quem Giovani fazia o trabalho de cobrar a propina. Entretanto, detalhou que o dinheiro pago a ele era em espécie, já para Fábio era em cheques. “Ele só me orientou que deveria preencher meu nome no cheque e assinar atrás que ele dava um jeito de sacar”.

Eduarda Fernandes Sguarezi nega ter ido em reunião com empresários

Sguarezi continuou negando ter participado da reunião entre empresários, onde teria ocorrido uma espécie de sorteio das obras que ainda seriam licitadas pela secretaria. “Eu fui convidado para ir à reunião, só que não fui. O Luiz Fernando me convidou, falou da finalidade da reunião”.

O empresário também disse não saber como os empresários sabiam das licitações antes mesmo da divulgação dos editais. Nesta linha, contou que participou de três licitações da Seduc, sendo que a única que venceu foi em maio de 2015, antes da reunião para distribuição das obras.

Ricardo Sguarezi responde a outro processo na Seduc que investiga fraude em licitação em gestão “bem anterior”. Sobre isso, dá sua vitória como certa na ação. “Eu nunca fraudei licitação. Eu respondo a um processo, não quer dizer que eu fraudei”, declarou durante a audiência.

Para a defesa de Frigeri, o empresário afirmou que todos os contratos pelos quais lhe cobravam propina eram anteriores a 2015. Contou que Fábio teria lhe pedido R$ 100 mil de propina e advogada de Frigerir rebateu, afirmando que foi a Seduc quem determinou que o empresário devolvesse tal quantia em virtude do outro processo. Em seguida, Sguarezi contestou a informação dizendo que não foi condenado, portanto, não deve devolver nada.

Sobre o servidor Moisés Dias da Silva, o empresário informou que a cobrança de propina parou quando ele entrou na Seduc, versão diferente da contada anteriormente. Questionado sobre pagamentos de propina em gestões anteriores, Sguarezi se recusou a falar sobre o assunto. “Não vou ficar falando de passado, porque isso não se atem à Rêmora”.