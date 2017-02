Rapaz fecha tudo, tranca tudo, tudo, diz mulher a Silval no dia da Sodoma

Em 15 de setembro de 2015, data em que foi deflagrada a primeira fase da Operação Sodoma, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) recebeu uma ligação de um celular registrado em nome de seu irmão, Antônio da Cunha Barbosa Filho, na qual uma “voz feminina” fez o seguinte alerta: “rapaz fecha tudo, tranca tudo, tudo, tudo”. O telefonema ocorreu por volta das 14h21 e, segundo a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, a mensagem se reporta “justamente ao mandado de prisão expedido em desfavor de Silval”.

Reprodução Silval teria recebido ligação de uma mulher o alertando da prisão na deflagração da Sodoma

Ocorre que o peemedebista só deu entrada no Centro de Custódia de Cuiabá no dia 17 daquele mês, quando ele mesmo se entregou à Justiça. Na tarde em que a operação foi deflagrada, Silval prestaria esclarecimentos à CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal. Na Assembleia, os deputados e toda a imprensa local o aguardavam no auditório Milton Figueiredo quando começou a circular a informação da operação. A Sodoma 1 investiga possíveis fraudes na concessão de incentivos fiscais no Estado.

A ligação feita a Silval é relatada pela promotora no trecho em que ela detalha a suposta participação do ex-presidente da OAB-MT e ex-secretário estadual de Administração Francisco Faiad no esquema investigado na Sodoma 5. O ex-gestor está preso desde a última terça (14) e encontra-se em uma unidade do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, ele foi encaminhado ao Centro de CCC, mas obteve a transferência após um recurso impetrado pela Ordem.

A quinta fase da operação apura a existência de uma organização que, auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido um esquema de inserção de consumo fictício de combustível junto à secretaria estadual de Transportes e Pavimentação Urbana (Setpu), provocando desvio de receita pública na ordem de R$ 8,1 milhões para enriquecimento ilícito dos membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da secretaria estadual de Administração (SAD).

Bardusco relata que “com a fuga do distrito da culpa de Silval Barbosa, o que evitou a prisão”, registrou-se uma intensa movimentação no escritório de advocacia de Faiad. Conforme apurado, o local que recebeu por volta das 10h, no dia da deflagração da Sodoma 1, a visita de Antônio Barbosa, irmão de Silval, que permaneceu por aproximadamente 30 minutos, classificada pela promotora como “suspeita”. A visita de Antônio foi reportada por meio do Relatório Técnico 019/2015, que apontou “uma grande movimentação de pessoas, as quais aparentavam estarem apreensivas, tensas e desconfiadas”.