Receberia para fazer assistencialismo político, afirma Permínio como foi

Um dia após a deflagração de nova fase da Operação Rêmora, denominada “Grão Vizir”, no qual prendeu o empresário Alan Malouf, o ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto será ouvido na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela juíza Selma Arruda. A Rêmora investiga esquema de propina e fraudes em licitações na Seduc.

Além de Permínio, também devem ser ouvidos o ex-superintendente de Acompanhamento e Monitoramento das Obras da Seduc Moisés Dias da Silva, e o professor Wander dos Reis. Segundo Moisés, mesmo depois de ter sido exonerado do cargo de superintendente na pasta, Wander tinha grande influência na Seduc. Para exemplificar, Moises, que assumiu o cargo antes exercido por Wander, afirmou que o professor tinha uma sala ao lado do gabinete do então de Permínio.

Wander despachava com Permínio e tinha sala mesmo após exoneração