Receberia para fazer assistencialismo político, afirma Permínio siga aqui

O ex-secretário afirma ter sido ameaçado por Giovani na prisão, durante um tomar banho de sol . “No meu retorno, na primeira vez que saí, ele me esperava na grade com uma folha de papel impresso uma notícia cujo conteúdo apontada que eu iniciaria um acordo de colaboração”. Giovani teria perguntado se a informação era verdadeira. "você não tem coragem, você não é moleque", teria dito o empresário a Permínio.

“No sábado, dia 24, às 16, eu estava lendo e fui surpreendido com a visita do diretor, o acompanhei e ele me comunicou que havia chegado uma ordem para que eu fosse colocado em uma cela isolada”. A ordem seria “dos superiores” do diretor. “Num primeiro momento a minha reação foi de implorar para ele que não fizesse aquilo. Já ser preso é uma grande dor, agora ficar preso e isolado eu ia pirar, enlouquecer. Ele disse que não adiantava pedir porque era uma determinação dos seus superiores. Ele me deu 10 minutos para que eu juntasse as coisas".