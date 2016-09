Renato aciona Julier na Justiça após ser chamado de “laranja” em debate

Gilberto Leite Renato se sentiu ofendido com declaração de Julier em debate na Rádio CBN

O candidato a prefeito de Cuiabá, Renato Santtana (Rede) ingressou com uma noticia criminis, requerendo abertura de ação contra o também candidato Julier Sebastião (PDT), após ser chamado de laranja. O ato ocorreu durante o debate na Rádio CBN, na última terça(13).

A petição foi protocolada na sexta (16) e tramita na 37ª Zona Eleitoral, no qual apura os crimes de calúnia e difamação. O atrito foi logo no primeiro bloco, quando Renato questionou Julier sobre o plano de governo de reduzir o valor da passagem do transporte coletivo, garantir a gratuidade aos domingos e manter a conexão Wi-Fi, tendo em vista que o orçamento é curto. Durante a resposta, Julier insultou Renato, comparando-a sua imagem com a de um “comportamento de laranja”.

Ofendido, Renato utilizou o direito de resposta para rebater a crítica, alegando responsabilidade com a campanha. Ele ainda afirmou que o termo laranja é pejorativo, possui inúmeros sentidos e que a conduta agressiva de Julier demonstra o despreparo do adversário.

O candidato do Rede alega que até o momento, Julier não o procurou para se retratar, portanto, não restou alternativa a não ser levar os fatos ao conhecimento da Justiça Eleitoral. “Infelizmente alguns candidatos perdem a compostura em meio a um debate, na qual o objetivo é apresentar propostas à comunidade. É vergonhoso esse tipo de comportamento. Acusações e trocas de ofensas gratuitas, substituem o discurso politizado e saudável”, conclui. (Com Assessoria)