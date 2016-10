Riva diz que não mentiu à Justiça e afirma colaborar com investigações

Gilberto Leite José Geraldo Riva em uma das vezes que foi ao Fórum para prestar depoimento

O ex-deputado estadual José Riva emitiu nota, assinada pelo advogado de defesa Rodrigo Mudrovitsch, contestando a afirmativa do Ministério Público Estadual (MPE) de que Riva teria mentindo em interrogatório decorrente da operação Ventríloquo, na Vara Contra o Crime Organizado da Capital, conduzido pela juíza Selma Arruda.

"A sua defesa técnica reitera que as declarações prestadas perante o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT apenas revelaram a integralidade dos fatos da exata maneira em que ocorreram", diz trecho da nota.

A acusação dos promotores de Justiça foi baseada em áudios gravados por Julio Cesar (apontado como o “facilitador e intermediador” do esquema de corrupção), que demonstraram que José Riva havia mentindo no depoimento, “mesmo tendo confessado participação nos fatos”. Os Promotores ainda destacaram que Riva era efetivamente o líder da organização criminosa, uma vez que as provas são irrefutáveis.

“As declarações e informações trazidas espontaneamente por José Riva contribuíram sobremaneira para o sucesso dessa nova fase da persecução penal. José Riva vem colaborando indistintamente com diversas investigações em curso (...)”, diz outro trecho. O advogado ainda explana que Riva não possui intenção de sonegar informações ou responsabilizar “qualquer conduta delituosa a quem sabe inocente”.

Em outro trecho, a defesa afirma que Riva contribuiu com as investigação e que está disponível para prestar esclarecimentos. “A defesa reitera que José Riva está à total disposição do Ministério Público e do Gaeco para prestar todo esclarecimento que eventualmente se fizer necessário. Fará isso sem reservas mentais, da mesma forma que foi feita quando interrogado judicialmente nos autos da operação Ventríloquo”, finaliza a nota.

Entenda

Em abril, o ex-presidente da Assembleia José Riva fez graves revelações contra vários deputados estaduais ao confessar ter indicado contas para depósito da propina cobrada para liberar o pagamento de R$ 9,4 milhões, referente à dívida que a Assembleia tinha com o HSBC. “Estou extremamente arrependido”, disse o ex-deputado à época.

Na confissão, Riva citou mais de 15 destinatários para o dinheiro. Entre os deputados citados estavam Romoaldo Junior (PMDB), Mauro Savi (PSB), Gilmar Fabris (PSD), a ex-deputada Luciane Bezerra (PSB) e um assessor do atual presidente do Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB). O esquema se daria da seguinte forma: depois que a dívida fosse paga, cerca de R$ 4,4 milhões deveriam retornar a parlamentares por meio de contas indicadas por eles.

Ventríloquo

O suposto esquema veio à tona por delação do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo. O jurista representava o banco HSBC na cobrança de uma dívida da década de 1990, referente a empréstimos feitos pelo antigo Banco Bamerindus a servidores da Assembleia. Joaquim teria recebido cerca de R$ 10 milhões, mas não teria repassado ao banco, e mandaria parte do valor a parlamentares.

O Gaeco efetuou a prisão do advogado Júlio César Domingues Rodrigues, em São Paulo, denunciado na Operação Ventríloquo, em 7 de agosto de 2015. Ele estava foragido desde 1º de julho, quando a operação foi deflagrada

Além dele, também foram denunciados o ex-presidente da Assembleia, José Riva, e os servidores do Legislativo Luiz Marcio Bastos Pommot e Anderson Flavio de Godoi. Os quatro respondem pelos crimes de peculato, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro.