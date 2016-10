Romoaldo se diz surpreso por pedido de prisão do MP e defende servidor

Patrícia Sanches Deputado Romoaldo Junior (PMDB) em uma das idas ao Fórum

O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) defendeu o chefe de gabinete Francisval Mendes Pacheco, o Dico, preso por agentes do Gaeco na tarde dessa quarta (05), na deflagração da Operação Gepeto, considerada desdombramento da Operação Ventriloquo. O parlamentar afirmou confiar na idoniedade do servidor e prometeu prestar toda a assistência para colocá-lo em liberdade. "O Dico é uma pessoa do bem e tem a minha inteira confiança. A minha assessoria jurídica está tomando conhecimento da situação para adotar as providências necessárias", declarou em entrevista ao .

Romoaldo também disse que está supreso com os promotores do Gaeco, que afirmaram que somente não solicitaram sua prisão preventiva devido a prerrogativa de foro. "Eu tenho produndo respeito as instituições, mas está havendo exagero. Sempre colaborei com a Justiça e inclusive estava prestando depoimento quando meu funcionário foi preso", completou.

No depoimento, Romoaldo prestou esclarecimentos na Sétima Vara Criminal sobre o esquema apurado pela Operação Ventríloquo. A fraude teria desviado R$ 9,4 milhões da Assembleia, por meio de pagamentos indevidos ao então advogado do HSBC e delator dos crimes, Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Neste caso, Romoaldo alega que nunca agiu de má-fé e que liberou pagamentos baseados em pareceres da procuradoria do Legislativo. "Minha intenção era quitar uma dívida da Assembleia. Se houve devolução de dinheiro foi sem meu conhecimento e minha anuência", garantiu negando envolvimento com os crimes apurados pela Operação Ventríloquo.

Ventríloquo

O suposto esquema veio à tona por delação do advogado Fábio Mielli. O jurista representava o banco HSBC na cobrança de uma dívida da década de 1990, referente a empréstimos feitos pelo antigo Banco Bamerindus a servidores da Assembleia. Joaquim teria recebido cerca de R$ 10 milhões, mas não teria repassado ao banco, e repassaria parte do valor a parlamentares.

O Gaeco efetuou a prisão do advogado Júlio César Domingues Rodrigues, em São Paulo, um dos denunciados na Operação Ventríloquo, em 7 de agosto de 2015. Ele estava foragido desde 1º de julho, quando a operação foi deflagrada.

Além dele, também foram denunciados o ex-presidente da Assembleia, José Riva, e os servidores do Legislativo Luiz Marcio Bastos Pommot e Anderson Flavio de Godoi. Os quatro respondem pelos crimes de peculato, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Confissão

Em abril, o ex-presidente da Assembleia José Riva fez graves revelações contra vários deputados estaduais ao confessar ter indicado contas para depósito da propina cobrada para liberar o pagamento de R$ 9,4 milhões, referente à dívida que a Assembleia tinha com o HSBC. “Estou extremamente arrependido”, disse o ex-deputado à época.

Na confissão, Riva citou mais de 15 destinatários para o dinheiro. Entre os deputados citados estavam Romoaldo Junior (PMDB), Mauro Savi (PSB), Gilmar Fabris (PSD), a ex-deputada Luciane Bezerra (PSB) e um assessor do presidente do Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB). O esquema se daria da seguinte forma: depois que a dívida fosse paga, cerca de R$ 4,4 milhões deveriam retornar a parlamentares por meio de contas indicadas por eles.