Rossato é condenado a devolver ao erário R$ 1,5 mi por autopromoção

O prefeito de Sorriso, Dilceu Rossato (PSB), terá que devolver aos cofres públicos em 75% dos custos com publicidade, equivalente a R$ 1,5 milhão, por conta do uso indevido de recursos públicos com a utilização de logomarca e slogans em obras, bens e serviços com vinculação de símbolos para autopromoção.

Arquivo Prefeito de Sorriso, Dilceu Rossato, é condenado por autopromoção e deve reembolsar erário

O então vice-prefeito, à época, Luiz Carlos Nardi, também foi condenado a promover o ressarcimento ao erário em R$ 168,4 mil. A sentença foi proferida na última segunda (7), pela juíza Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, e estabelece o pagamento de multa civil no valor de duas vezes o montante do dano causado, além da proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

A quantia da multa civil a ser aplicada deverá ser atualizada a partir da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês. Segundo o Ministério Público Estadual, que propôs a ação civil pública, quando assumiram a gestão, em 2005, os referidos gestores criaram logomarca com os dizeres “Construindo uma Nova História”, acompanhada do símbolo de uma mãozinha verde e um círculo amarelo acima dele.

Neste sentido, pondera que foram alteradas, na ocasião, todas as fachadas dos prédios públicos, materiais escolares, uniformes, placas de realização de obras e veículos. Propagandas em televisão, rádio e jornais também foram efetuadas destacando a logomarca e o slogan da gestão.

Conforme a ação, no mesmo ano a Câmara encaminhou um Termo de Indicação ao prefeito e vice para que fossem adotadas as providências necessárias para substituição da logomarca pelo brasão nos uniformes escolares.

No ano seguinte, os parlamentares aprovaram a Lei 091/2006 dispondo, em que “os bens públicos e municipais, móveis e imóveis, incluídos veículos, equipamentos urbanos, sinalização de logradouros, placas, painéis e cartazes sinalizadores ou informativos de obras públicas municipais devem ser identificados pelo brasão do município e pelos dizeres Prefeitura de Sorriso ou município de Sorriso”.

O MPE alega que além de ignorar a legislação, Rossato e Nardi identificaram as imagens e os nomes em todas as publicidades realizadas pela prefeitura. E que diante disso, antes de ingressar com ação foi encaminhada notificação recomendatória aos administradores, alertando sobre a irregularidade, mas nenhuma providência foi adotada.

Segundo a magistrada, não há dúvida de que a publicidade governamental se desviou dos limites teleológicos e formais impostos pela Constituição da República. “Tendo havido, na realidade, o uso da máquina administrativa para promoção pessoal dos requeridos”.

A publicidade oficial dos atos estatais referentes a programas, obras, serviços e campanhas, conforme a juíza, deve ter ênfase educativa, informática e de orientação social, jamais podendo aludir a nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. (Com Assessoria)