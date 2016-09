Rui e Juvenal disputam chefia do TJ; Aparecida pleiteia a Corregedoria

Divulgação Rui Ramos e Juvenal Pereira foram os únicos inscritos para disputar a presidência do Tribunal

Os desembargadores Rui Ramos e Juvenal Pereira foram os únicos inscritos para disputar a presidência do Tribunal de Justiça, confirmando a tendência anunciada pelo .

As desembargadoras Marilsen Andrade Addario e Maria Aparecida Ribeiro foram as únicas inscritas para disputar a vice-presidência e a Corregedoria-Geral de Justiça, respectivamente.

As inscrições puderam ser apresentadas até as 19h dessa quinta (15) e não até a terça (13), conforme o Tribunal havia anunciado, pois o prazo seguiu o novo Código de Processo Civil.

A tendência é que Marilsen e Maria Aparecida, enquanto candidatas únicas, sejam aclamadas na eleição para o biênio 2017/2018, marcada para 20 de outubro, em sessão do Tribunal Pleno, com início às 14h.

Rui Ramos é o 7º desembargador mais antigo no TJ e foi presidente do TRE por duas vezes. A primeira vez ocorreu após a prisão de Evandro Stábile - desembargador aposentado compulsoriamente - na Operação Asafe. À época, Rui ocupava o cargo de corregedor no órgão e, com o episódio, assumiu a presidência.

O magistrado conseguiu contornar o desgaste sofrido pelo TRE por conta do escândalo de venda de sentença e, com isso, se reelegeu no pleito seguinte e deixou o posto com uma gestão bem avaliada. Para disputar a presidência do TJ, Rui Ramos precisou se afastar do cargo de juiz auxiliar da corregedoria do CNJ.

Juvenal Pereira, por sua vez, leva vantagem no quesito antiguidade, pois é o 4º desembargador mais antigo no TJ. O magistrado tem boa articulação política e, ao que tudo indica, não terá grandes problemas para pedir voto aos pares.

O candidato foi presidente do TRE uma vez. À época, a desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, no cargo de corregedora, acabou recebendo maior destaque.

A disputa entre os dois deve ser acirrada, pois os votos estão bastante divididos entre Rui Ramos e Juvenal Pereira, tornando a disputa polarizada.

Hoje o tribunal é comandado por Paulo da Cunha e quem vencer o pleito gerenciará o maior duodécimo entre os Poderes de Mato Grosso, de quase R$ 1 bilhão.

TJ/MT Maria Aparecida disputa o cargo de corregedora

Candidatas únicas

Maria Aparecida Ribeiro é a 22º desembargadora mais antiga, enquanto Marilsen Addario é a 20º. Até recentemente o Tribunal de Justiça era formado basicamente por homens. A primeira mulher a exercer cargo na diretoria do TJ foi a desembargadora Shelma Lombardi, que atuou como corregedora e presidente, na década de 90.

Na última eleição, para o biênio 2015/2016, foi a primeira vez que duas mulheres chegaram a cargos de diretoria da corte estadual, a desembargadora Clarice Claudino da Silva como vice-presidente do TJ e Maria Erotides Kneip Baranajk no cargo de corregedora-geral da Justiça. Como Maria Aparecida e Marilsen são candidatas únicas, o cenário deve se repetir.

Regras

A posse dos eleitos deve ocorrer em 19 de dezembro. No entanto, Paulo da Cunha atuará como ordenador de despesas até 31 de dezembro. Segundo o edital, é vedada a formação de chapa e a participação de magistrados afastados por decisão judicial ou administrativa, em decorrência de processo instaurado. Após o período de inscrições, os desembargadores serão informados, por ofício e por meio eletrônico, sobre os nomes dos candidatos inscritos, além da publicação da lista no Diário de Justiça.

A impugnação das candidaturas deverá ser apresentada no prazo de 48 horas após a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, bem como os candidatos impugnados serão ouvidos em igual prazo, e o presidente relatará a questão perante o Pleno, como preliminar, na sessão designada para o certame. A eleição será feita por meio de votação secreta com uso de urna. Em caso de empate, vencerá o desembargador mais antigo e, se iguais em antiguidade, de mais idade.

