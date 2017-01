Rui faz 1ª visita a Taques e ambos defendem harmonia entre Poderes

O desembargador do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, fez a primeira visita oficial ao governador Pedro Taques (PSDB), nessa quarta (11), no Palácio Paiaguás, na condição de presidente do órgão. “Entendo que os Poderes precisam trabalhar com completa independência, contudo, simultaneamente em conjunto, porque nosso objetivo é um só: servir o cidadão mato-grossense. Tive a honra de presenciar a posse do Rui Ramos e de agora recebê-lo em meu gabinete”, destacou Taques.

Maria Anffe/Gcom Governador Pedro Taques e presidente do TJ Rui Ramos durante reunião no Palácio Paiaguás

O governador enalteceu a postura do ex-presidente Paulo da Cunha, que, segundo Taques, não se furtou em lutar pela independência e harmonia do órgão com os demais Poderes. “Tenho certeza de que nesta nova administração, do Rui Ramos, a relação entre o Executivo e o Judiciário vai caminhar no mesmo sentido, de melhorar a cada dia”.

Em relação à situação econômica, Taques disse ao novo presidente do TJ que, na condição de governador, tem todo o interesse em resolver a situação “porque o Poder Judiciário também concretiza políticas públicas”. Segundo ele, “quando um juiz decide, está garantindo os direitos fundamentais de um cidadão, portanto o Poder Executivo, de maneira alguma, pode inviabilizar a concretização das políticas públicas.

De acordo com o governador, a crise no Estado, reflexo da situação nacional, está sendo equacionada. “Temos certeza que nos seis primeiros meses do ano superamos esta chuva, mas o Estado não é só o Poder Executivo, Mato Grosso é o Poder Judiciário, a Assembleia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. É, sobretudo, o cidadão. Nós estamos trabalhando em benefício do cidadão”.

Rui Ramos enfatizou que, assim como conhece a situação econômica do Brasil e do Estado, tem conhecimento dos esforços do governo para solucionar as dificuldades. “Resta ao Judiciário este compartilhamento sempre em prol da prestação de serviço, pensando sempre no jurisdicionado. Tanto do lado do Executivo como do Judiciário precisamos entregar serviços satisfatórios para cumprir nosso desiderato”, pontuou. (Com Assessoria)