Rui pretende reestruturar e investir nas comarcas afastadas de Cuiabá

O presidente eleito no Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos diz que o Judiciário precisa crescer no sentido positivo, para ouvir, não só gabinete, mas buscar quais são os valores que realmente a sociedade está trazendo como primordiais. “Eu preciso dar a resposta e resolver o prático e concreto”, ressalta após resultado da eleição, nesta quinta (20).

Gilberto Leite/Rdnews Desembargador Rui Ramos diz que vai valorizar as comarcas do interior e investir na estrutura

Como prioridade na administração, Rui promete reestruturar e investir pesado nas comarcas mais afastadas da Capital. Ressalta seu trabalho como coordenador regional da região Centro-Oeste da Corregedoria Nacional de Justiça, onde, segundo ele, participou de comissões que discutiram justamente a interiorização do Judiciário.

Neste sentido, pretende “dar alento aos juízes de primeiro grau, isso se faz de uma forma que você tem bens materiais, recursos humanos e meios materiais para a realização lá na ponta da Justiça”.

O desembargador garante ainda que buscará o diálogo com os magistrados e servidores, e ressalta que há boas ideias anônimas que serão valorizadas. “Às vezes a gente desconhece os servidores, muitas vezes não conheço os magistrados, que estão lá ponta como eu também passei. Na década de 80 pelo interior”, diz ao se referir ao início da carreira no Estado, quando foi juiz nas Comarcas de Rosário Oeste, Pontes e Lacerda, Diamantino e Cáceres, até ser promovido à Capital, em 1993.

Nesta linha, Rui afirma que pretende se aproximar dos pólos e ouvir estes servidores e juízes. “Porque eles estão lá com suas características. Eu já viajei, fui presidente do TRE, andei bastante o Estado, mas de 2012 para cá quando deixei o Tribunal, muita coisa se alterou”.

O atual presidente Paulo da Cunha destaca o momento de transição e harmonia, uma vez que, segundo ele, não houve disputa e, sim, escolha. “Porque todos fazem parte deste Poder e vão somar para que o melhor possa ser feito em nossa sociedade”.

Gilberto Leite/Rdnews Corregedora-geral eleita Maria Aparecida Ribeiro diz que espera colaboração dos magistrados

Em relação ao balanço na gestão, o desembargador diz que os números do CNJ e Judiciário em Número mostram que a diretoria fez um trabalho que melhorou o Tribunal e o ranking nacional. De acordo com o CNJ, os três principais indicadores foram positivos, por exemplo, a taxa de congestionamento que conseguiu baixar, o que representou um ganho à sociedade.

Neste sentido Paulo da Cunha ressalta que a intenção é se esforçar ainda mais e atribuí o fato ao trabalho da atual corregedora-geral Maria Erotides. “Eu tenho certeza absoluta que a desembargadora eleita hoje Maria Aparecida Ribeiro também fará o melhor para que a taxa de congestionamento possa diminuir sensivelmente”.

A corregedora-geral eleita afirma que o maior desafio está no cumprimento das metas, principalmente no que se refere à prestação jurisdicional. Diz que Maria Erotides já começou um trabalho dessa natureza e a proposta agora é dar continuidade, visando à prestação jurisdicional mais célere.

Sobre a votação, Maria Aparecida ressalta que ficou muito feliz e emocionada. “É um sonho na carreira, a magistratura é uma carreira brilhante, e a gente chegar como corregedora fica mais feliz ainda. Espero contar com a colaboração de todos os desembargadores de Mato Grosso, para que a gente possa fazer uma gestão séria e atender os jurisdicionados”.

Este ano o Tribunal de Justiça contou com reforço de magistrados e agora vão ser nomeados servidores, neste sentido, Maria Aparecida ressalta que tudo isso colabora para que haja celeridade nos trabalhos. “Nós precisamos que o quadro de servidores e magistrados esteja completo, porque as comarcas do interior é que sofrem mais, com a defasagem do número de servidores e juízes, para que a gente possa prestar a jurisdição que o jurisdicionado busca ao Poder Judiciário”.