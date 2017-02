Sakamoto não julga HC e deixa com Alberto decisão; Faiad segue preso

Sob a justificativa de que não cabe a ele decidir sobre a soltura do ex-secretário estadual e ex-presidente da OAB-MT Francisco Faiad, o desembargador Pedro Sakamoto resolveu remeter o recurso para o colega Alberto Ferreira - relator de origem da Operação Sodoma. Com isso, todos os argumentos da defesa de Faiad vão para o gabinete de Alberto, que terá a missão de decidir se solta ou não o ex-secretário.

"De resto, a despeito das frequentes (mas salutares!) divergências verificadas no colegiado, cumpre-me registrar o brilhantismo com que Sua Excelência tem atuado na relatoria nos feitos em comento", diz trecho do despacho de Sakamoto, proferido na tarde desta sexta (17).

Alberto vinha julgando todos os habeas corpus e demais recursos, até que em um dos julgamentos Sakamoto emitiu voto de divergência, e as defesas dos réus então vinham sustentando que ele poderia passar a relatar os casos.

Gilberto Leite Advogado e ex-secretário estadual Francisco Faiad vai deixar Centro de Custódia de Cuiabá

Sakamoto e Alberto são membros da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, juntamente com o desembargador Rondon Bassil. Faiad foi preso preventivamente, nessa terça (14), após a deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma. Ele se encontra encarcerado no Centro de Custódia de Cuiabá.

Segundo o Ministério Público Estadual, ele teria destinado R$ 1,7 milhão oriundos de recursos desviados do erário para pagamento de dívida da campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

A defesa do peemedebista ingressou com pedido de habeas corpus, na noite de quarta (15). O teor do pedido não foi divulgado e a petição foi assinada pelo advogado Hamilton Teixeira. Entretanto, o advogado Valber Melo afirmou que a prisão de Faiad foi ilegal e não respeitou alguns preceitos jurídicos.

“Se trata de uma prisão totalmente equivocada e ilegal, tendo em vista que os fatos que dizem respeito a ele são em relação à função dele de secretário em 2013. Então, decretar uma prisão 4 anos depois que ele saiu da Secretaria de Administração me parece ser totalmente desnecessário e ilegal justamente por faltar o requisito da contemporaneidade, que é exigido”, argumentou na ocasião.

O advogado também negou a responsabilidade de Faiad em qualquer tipo de ameaça aos colaboradores da operação. “Não existe qualquer ameaça, é bom que se deixe claro. Uma decisão quando se fala em ameaça, se fala de um sujeito que não se sabe o nome, de um tal de um motoqueiro que teria supostamente ameaçado um dos colaboradores. Não se sabe quem é motoqueiro, quando foi e nem sequer se ele existe. Isso é baseado apenas na palavra do colaborador. Estranha muito à defesa, aparecer uma ameaça que ninguém sabe quem ameaçou, quem foi ameaçado”.