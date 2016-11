Savi e Rossato são condenados por improbidade após reunião prol votos

O deputado estadual Mauro Savi e o prefeito afastado de Sorriso, Dulceu Rossato (ambos do PSB) foram condenados pela Justiça por ato de improbidade administrativa. Eles foram acusados pelo Ministério Público de terem utilizado bem público para realização de campanha eleitoral em 2006. A sentença foi proferida em 25 de outubro.

Reprodução Prefeito Dilceu Rossato e deputado Mauro Savi foram condenados por improbidade administrativa

Conforme o MP, além do deputado e o prefeito, Luiz Carlos Nardi também foi condenado na ação civil pública, acatada parcialmente pela Justiça. Cada um terá que efetuar o pagamento de multa no montante de cinco vezes o valor da remuneração que recebiam em 2006, e os três também estão proibidos de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

Savi, Rossato e Luiz Carlos realizaram reunião na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (ACES), cuja sede foi disponibilizada pelo município, para convocar os servidores públicos a votarem no deputado estadual.

Além da cópia do convênio com a comprovação de que o município repassou valores públicos no montante de R$ 50 mil para a locação dos bens da Associação Comercial, e que portanto a mesma passou a ser considerada bem público, também foi anexado ao processo o áudio da gravação da reunião realizada no local com declarações de Rossato angariando votos para Savi. A reunião foi realizada em 7 de julho de 2006.

“A conduta dos requeridos foi contrária ao interesse público, indisponível pela Administração e, por evidente, pela pessoa do Administrador Público, malferindo os princípios da honestidade, legalidade e lealdade às instituições, bem como, e em especial, os da moralidade e da impessoalidade, em razão de ter utilizado de bem público e funcionários públicos para realização de propaganda eleitoral ao então candidato Mauro Savi”, ressaltou a juíza Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.

Outro lado

O deputado Mauro Savi afirma que em se tratando de sentença cabe recurso, portanto, recorrerá para reverter a condenação, considerando a certeza de que não cometeu qualquer ato de improbidade administrativa. Rossato e Nardi disseram que não têm conhecimento do processo e que ainda não foram comunicados.