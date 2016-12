Se entendem que devemos andar de ônibus, diz Rui sobre reduzir salários

Gilberto Leite Presidente recém-empossado do Tribunal de Justiça de MT Rui Ramos Ribeiro

O desembargador Rui Ramos, empossado como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no último dia 19, disse que se vier de cima a ordem de redução da remuneração será cumprida e ironiza dizendo que não há problema um magistrado andar de ônibus devido à diminuição do salário. “Querem reavaliar? Eu não tenho nenhum problema. Podem reavaliar. Podem tirar, se entenderem que deva baixar, que devamos andar de ônibus. Se estiver certo, ok!”, disse durante cerimônia de posse.

O Senado, por meio da Comissão Especial do Extrateto, aprovou três projetos que objetivam acabar com os chamados supersalários no serviço público. O salário base de um desembargador é R$ 30,4 mil. No entanto, há vários outros benefícios como auxílio alimentação, moradia e o montante mensal recebido costuma ser superior a R$ 50 mil.

Rui defende que o Poder Judiciário tem buscado trabalhar ao máximo para fazer valer a remuneração que recebem. “E isso nós temos feito (...) Então eu avalio dessa forma. Se nós temos aqui recebimento é porque está baseado em lei, não fomos nós que inventamos ou então está na própria jurisprudência da Corte Suprema”, ressalta.

Questionado sobre a possibilidade de transformar parte dessas remunerações em uma melhor estrutura para a atuação dos magistrados, o desembargador não acha possível e aponta que o valor das estruturas físicas dos tribunais e valor aplicado em recursos humanos é muito alto.

“Na parte de estrutura física, tudo que você faz tem por base o salário mínimo que você troca todo ano e aquilo vai subindo. E os seus repasses estão lá mais ou menos parados, os subsídios dos magistrados estão mais ou menos parados desde 2006 e assim vai indo. Quer dizer, você vai sofrendo um decréscimo. E para colocar isso proporcionalmente não tem como”, avalia.

CNJ

Em novembro, a Corregedoria Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho para analisar os vencimentos e vantagens concedidas aos magistrados de primeiro e segundo graus, em todos os ramos de Justiça, com exceção da Justiça Eleitoral. O objetivo é propor mecanismos de transparência e de controle pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A determinação foi motivada por notícias de pagamentos acima do teto previsto na Constituição Federal, por dúvidas sobre a legalidade desses pagamentos, bem como a necessidade de cumprimento da Resolução nº 13, do CNJ, que regulamenta os salários dos magistrados e de uniformização das rubricas pagas aos magistrados.

