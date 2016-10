Secretário-geral da OAB vê reflexos de processos da Lava Jato em MT

Gilberto Leite/Rdnews Advogado e secretário-geral da OAB, Ulisses Rabaneda vê reflexos da Lava Jato no Estado

O secretário-geral da OAB-MT, Ulisses Rabaneda, afirma que em Mato Grosso algumas ações são deflagradas com base em decisões adotadas em Curitiba, foro da Operação Lava-Jato. Segundo ele, são as operações sucessivas que não guardam entre si identidade de objeto, levando apenas o mesmo nome para que haja vinculação a um determinado julgador.

“Isso vem sendo admitido, violando o princípio constitucional do juiz natural”, diz. Além de secretário-geral da OAB, Rabaneda também é um dos principais advogados do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso desde setembro de 2015 devido a deflagração da Operação Sodoma.

A reclamação de Rabaneda é compartilhada por alguns especialistas em Direito, que apontam que a medida demonstra que uma nova jurisprudência vem se formando a partir das decisões do juiz Sérgio Moro, situação que invariavelmente decorre da aplicação equivocada das normas legais.

“Hoje, lamentavelmente, se tem endossando algumas ilegalidades. Não se pode dar mais importância à opinião pública do que, efetivamente, à nossa Constituição e às nossas leis, pois isso irá refletir em todos”, alega.

O advogado lembra que o Golpe Militar de 1964 contou com o apoio da população que depois se voltou contra ele, demonstrando o perigo de se ouvir o reclame popular em detrimento da Constituição da República.

Conforme ele, mesmo na época da Ditadura Militar a jurisprudência se formava para proteger garantias individuais, a exemplo da liminar em habeas corpus, concedida pela primeira vez em 64 no Superior Tribunal Militar. “Mas hoje, em pleno regime democrático, a jurisprudência é pela limitação do habeas corpus. Olha o paradoxo: a criação da liminar no regime militar e, na democracia, a limitação com a aplicação da Súmula 691 do STF”, conclui. (Com Assessoria)