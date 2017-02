Segundo delator, Lúdio disse que moraria na rua se pagasse a dívida

Davi Valle/Rdnews Ex-candidato a prefeito Ludio Cabral (PT) disse que moraria na rua se pagasse dívida de campanha

Um dos delatores da Operação Sodoma, o empresário Edézio Correa, disse que o candidato à prefeitura de Cuiabá em 2012, Ludio Cabral (PT), afirmou que se resolvesse pagar a dívida de R$ 1,7 milhão com as empresas que bancaram parte de sua candidatura, teria que morar na rua com a família, já que só tinha como bem um imóvel. Assim, o pagamento, segundo investigações da Polícia Civil, acabou sendo feito pelo ex-secretário de Administração Francisco Faiad (PMDB) com desvio de verba pública.

A delação premiada de Edézio foi concedida ao Ministério Público Estadual (MPE) em abril do ano passado. Além da fala de Lúdio, o dono do posto Saga revelou que um estagiário fazia parte do esquema que corria na secretaria estadual de Infraestrutura (Sinfra).

Edézio afirmou, na ocasião, que esteve em um encontro em que o empresário Juliano Volpato – outro delator do esquema e dono do Posto Marmeleiro – cobrou do ex-secretário de Estado Eder Moraes a dívida de R$ 1,7 milhão em relação a alguns abastecimentos que foram realizados no posto Marmeleiro e que não haviam sido pagos. O valor era referente à campanha de Lúdio e Faiad à prefeitura de Cuiabá.

Por causa disso, Eder teria dito para Volpato cobrar esse valor diretamente do candidato petista. Edézio, então, comentou que ficou sabendo por meio de Volpato que Lúdio chegou a dizer que não tinha essa quantia para pagar e que tinha somente um imóvel em seu nome. Lúdio argumentou que se desse a sua casa, teria que ficar com a sua família na rua.

Além de ter dito que entregava parte da propina que supostamente cabia ao ex-secretário estadual de Administração (SAD) Francisco Faiad, “diretamente no seu escritório político, situado no bairro Araés”, em Cuiabá, em 2013, Edézio também revelou que fazia entregas parecidas ao secretário anterior da pasta, Cézar Zílio.

De acordo com ele, os primeiros pagamentos das propinas a Zílio foram feitos com a presença do empresário Juliano Volpato. Nessas ocasiões, a dupla entregava na casa do ex-secretário, no bairro Jardim das Américas, mensalmente, R$ 70 mil. Após realizar algumas entregas acompanhado de Volpato, Edézio disse que começou a ir sozinho para a casa de Zílio realizar os pagamentos.

Edézio contou também que o dinheiro da propina era separado por Volpato, que retirava dinheiro da caixa registradora dos postos. Por causa disso, os pagamentos contavam com a presença de várias cédulas de valores baixos. Na delação, o empresário afirmou que no início das entregas das propinas o ex-secretário Zílio indagou Volpato acerca das notas questionando “se ele estaria assaltando igrejas”. Por causa disso, Volpato começou a separar cédulas com valores maiores.

O dono do posto Saga afirmou, ainda, que não tinha conhecimento se o processo licitatório vencido pela empresa Marmeleiro, de Volpato, sofreu com alguma fraude. Ele pontuou que o empreendimento teve muita concorrência e que venceu com uma margem de lucro muito pequena, de cerca de 0,41% sobre o faturamento do produto.

Estagiário

O empresário revelou que o esquema na Sinfra contava com a participação de um estagiário. Esse ente era responsável por fazer a conferência de créditos fictícios de uso de combustíveis em caminhões tanques conhecidos como “melosas”. O estagiário, identificado como “Diego”, conferia quais melosas tinham um limite máximo de uso de combustível e se as inserções fictícias eram direcionadas às melosas que não tinham atingido esse patamar.

Ele sustentou que teve contato com Diego e que o estagiário nunca lhe pediu nenhum tipo de benefício. Edézio, porém, revelou acreditar que de R$ 62,5 mil que eram entregues na secretaria, aproximadamente R$ 12,5 mil deveriam ser repassados para Diego.

Sodoma 5

A deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, pela Polícia Civil, resultou no cumprimento de 14 mandados, sendo que cinco pessoas tiveram pedido de privão preventiva decretado, além de Faiad; o ex-governador Silval Barbosa (PMDB); o ex-chefe de gabinete Silvio Corrêa; o coronel José Nunes Cordeiro e do ex-secretário adjunto de Transportes Valdisio Juliano Viriato.

Os outros nove mandados são de condução coercitiva e entre os alvos estão o ex-vereador Lúdio Cabral (PT) e o ex-secretário de Fazenda Marcel De Cursi. A decisão judicial que decretou a prisão dos envolvidos foi assinada pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.