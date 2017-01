Sejudh não transfere presos e MPE pede a prisão do coronel Siqueira

Gcom Coronel Siqueira, que foi nomeado na semana passada para substituir Márcio Dorileo na Sejudh, está em Brasília acompanhando governador Pedro Taques (PSDB) na reunião com presidente Michel Temer

O Ministério Público Estadual (MPE), através do promotor de Justiça Adriano Roberto Alves, que atua na 2ª Promotoria de Justiça de Primavera do Leste pediu a prisão do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), coronel Siqueira. A medida foi adotada devido ao descumprimento da ordem judicial, expedida pelo magistrado Alexandre Pampado há 48 dias, determinando a interdição parcial da Cadeia Pública do Município.

A decisão de Pampado determinou a interdição da Cadeia Pública e aplicação de multa diária de $ 5 mil pelo período que a unidade permanecesse aberta. Além disso, recomendou a transferência de até 40% dos presos no local.

A unidade tem capacidade para 60, mas atualmente abriga 170 detentos. Por isso, a Justiça também proibiu o ingresso de presos oriundos de outras comarcas.

Apesar da determinação judicial, a Cadeia Pública está em pleno funcionamento até hoje (18). Os presos também não foram transferidos do local, conforme determinou a Justiça.

Outro Lado

A assessoria de imprensa da Sejudh informou que o coronel Siqueira não foi notificado sobre a medida adotada pelo MPE. O secretário, que foi nomeado na semana passada para substituir Márcio Dorileo, está em Brasília acompanhando o governador Pedro Taques (PSDB) na reunião com o presidente da República Michel Temer (PMDB) justamente para tratar da crise no sistema prisional. O retorno está previsto para amanhã (19).