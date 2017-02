Selma compartilha com PGE quebra do sigilos de Chico Lima na Seven

Gilberto Leite Procurador aposentado Francisco Lima teve sigilo bancário e fiscal compartilhado com a PGE

A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, deferiu o compartilhamento de provas produzidas na ação oriunda da Operação Seven com a Procuradoria Geral do Estado, com o intuito de instruir um Processo Administrativo Disciplinar relativo ao procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho.

A decisão atendeu um pedido feito pela própria PGE, que solicitou a partilha das investigações e apurações obtidas com a quebra do sigilo bancário e fiscal em relação ao acusado. “Pois bem. Não há dúvida alguma da validade formal da prova emprestada, impondo-se, no caso de prova produzida em bojo de investigação pré-processual, sua consolidação sob o crivo do contraditório”, considerou a magistrada.

Deste modo, a juíza determinou a intimação da PGE para que proceda à extração das cópias das provas produzidas e que arque com os custos do procedimento. A decisão foi proferia no último dia 9.

Seven

A Operação Seven apura o desvio de R$ 7 milhões do erário por meio da compra ilegal de uma área que já pertencia ao Estado. As investigações do Ministério Público Estadual apontam que em 2002, o empresário Filinto Correa da Costa negociou com o governo uma área de aproximadamente 3.240 hectares pelo valor de R$ 1,8 milhões. Ocorre que, em 2014, 727 hectares dessa mesma área foram novamente vendidos ao governo, dessa vez pelo valor de R$ 7 milhões.