Selma manda soltar Karla, que paga fiança de R$ 30 mil e usa tornozeleira

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, revogou a prisão preventiva da ex-secretária de Pedro Nadaf na Fecomércio. Karla já havia obtido uma decisão, em caráter liminar, proferida pelo desembargador Rondon Bassil, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 14 de março. Desde então, vinha cumprindo medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica.

Karla teve a prisão preventiva decretada pela própria juíza, em 11 de março, quando foi deflagrada a Operação Sodoma 2. Antes disso, já cumpria medidas cautelares desde setembro de 2015 por força da Sodoma 1. Ela, que também foi conselheira fiscal do MT Fomento, é suspeita de ter movimentado R$ 1,7 milhão durante 2012 e 2013. Mesmo período em que foi adquirido o terreno na avenida Beira Rio por R$ 13 milhões.

"A requerente não oferece perigo

à garantia da ordem pública ou

da ordem econômica, bem como

não traz prejuízos à instrução,

alegou advogado Mayolino

A defesa da ex-conselheira fiscal, patrocinada pelo advogado Tiago Mayolino, alegou que não estavam mais presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão, tendo em vista que, em liberdade, “a requerente não oferece perigo à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, bem como não traz prejuízos à instrução ou aplicação da lei penal”, diz trecho dos argumentos.

Sustentou que, durante a instrução processual, ficou demonstrado que participação de Karla no esquema foi mínima e destacou que ela está cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas quando da prisão, “que sempre se mostrou disposta a colaborar com as investigações prestando informações, bem como que confessou os ilícitos quando interrogada”.

O Ministério Público Estadual emitiu parecer favorável à revogação da prisão, condicionando a soltura à aplicação de medidas cautelares, bem como ao arbitramento de fiança.

Diante disso, a magistrada ponderou que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação da pena, mas deve se mostrar imprescindível para garantia da ordem pública e da ordem econômica, por exemplo. “Conforme bem aduzido pelo Parquet, os elementos justificadores do decreto prisional que se faziam existentes, à época, apesar de idôneos, não mais persistem”, avaliou Selma Arruda, levando em consideração ainda o comportamento apresentado pela acusada no curso da instrução processual.

Gilberto Leite/Rdnews Juíza da 7ª Vara Criminal Selma Arruda determinou soltura de Karla e fixou fiança de R$ 30 mil

A juíza ponderou que, apesar de ter sido comprovada a participação direta e efetiva de Karla nos crimes que lhe são imputados, “ao contrário dos demais corréus, as provas até então coligidas indicam que sua atuação foi de menor proeminência”.

Selma citou que Karla era ligada a Pedro Nadaf, ex-secretário estadual, “pessoa que, ao menos em tese, não possui mais conexão com o grupo criminoso, considerando que as revelações que fez em juízo culminaram no seu afastamento dos demais membros”. Nesta linha, por ser ligada a ele, a ex-secretária também “se distanciou da organização criminosa, diminuindo, com isso, sua periculosidade”.

Dentro desse novo contexto fático e processual, a juíza entendeu que se mostra cabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão a Karla Cecília. “Registro por oportuno, a título de esclarecimento, que tal benesse, ao menos por ora, não pode ser estendida aos demais corréus, na medida em que as situações são distintas”.

Imposições

A fiança aplicada a Karla foi de 35 salários mínimos, ou seja, R$ 30,8 mil. Além disso, ela ficará obrigada a comparecer a cada 30 dias em juízo para informar e justificar atividades; está proibida de manter contato com quaisquer dos corréus ou das testemunhas arroladas no processo; e proibida também de se ausentar do país e/ou da comarca de Cuiabá sem comunicação prévia ao Juízo. Terá ainda que entregar o passaporte em 24 horas.

A magistrada determinou ainda a proibição de frequentar qualquer órgão público estadual, exceto para prestar declarações no interesse da autoridade policial, do MPE e do juízo e a monitoração eletrônica. Por fim, Selma determinou ainda que sejam comunicadas as autoridades de polícia de fronteiras (Polícia Federal). Como o uso do passaporte não é necessário em países do Mercosul, mandou que sejam oficiadas as embaixadas dos respectivos países, informando a proibição de expedição de novo passaporte.

Citada como funcionária obediente de Nadaf, Karla ganha liberdade