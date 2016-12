Selma nega pedido de João Emanuel para declarar-se suspeita de ação

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma nega pedido de João Emanuel

A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, negou o pedido formulado pela defesa do vereador cassado João Emanuel, por meio do qual buscavam a suspeição e impedimento da magistrada de atuar na ação penal decorrente da Operação Castelo de Areia. A decisão foi proferida na última terça (29) e divulgada no Diário Oficial de Justiça que circula nesta terça (6).

Entre as alegações da defesa está que a juíza “não detém imparcialidade para processar e julgar as ações penais em que João Emanuel é réu”. No despacho, Selma entendeu como improcedentes as razões defendidas. Neste sentido, elenca todos os requisitos previstos em lei para se declarar a suspeição e impedimento de um juiz de uma ação. De igual, a magistrada rebate todos os pontos suscitados pela defesa, patrocinada por Lázaro Moreira Lima, que também é irmão do ex-parlamentar.

Ao , o advogado classifica as decisões da juíza como “de caráter muito pessoal”. “Ela fala que João quer procurar um juiz que seja favorável a ele, querendo dizer que ela é desfavorável. Acreditamos que o juízo não precisa ser vingador. Se chegar a conclusão que ele cometeu ilícito ele vai responder. Agora, se ele for inocentado, só um juiz imparcial que irá deferir isso”.

Além deste pedido, Lázaro conta que há outro recurso que também busca a suspeição de Selma das ações nas quais João Emanuel é réu. “Também fizemos um pedido de correição parcial e apresentamos uma reclamação no CNJ e na Corregedoria Geral de Justiça”, comenta.

Prisão

João Emanuel foi preso no final de agosto, com outras quatro pessoas. Ele é suspeito de participar de um esquema que aplicava golpes no Estado. De acordo com as investigações, o ex-vereador, teria utilizado até um falso chinês para aplicar golpes e movimentar mais de R$ 50 milhões. O suposto esquema é objeto de investigação da Castelo de Areia, que apura fraudes milionárias, cometidas pelo ex-vereador junto a diretores e integrantes do Grupo Soy, em Cuiabá.

Quadrilha atua desde 2014 e fez ao menos 7 vítimas; prejuízo, R$ 50 mi