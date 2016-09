Selma nega pedido de Permínio para periciar livro de entrada de prédio

Gilberto Leite/Rdnews Permínio tem pedido negado pela juíza para realizar perícia no edifício Avant Gard Business

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, negou um pedido da defesa do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto Filho para realizar uma perícia documental no livro de controle de entrada original do edifício Avant Gard Business.

A assinatura de Permínio no controle de entrada foi o elemento que levou o Gaeco a pedir a prisão, cumprida na segunda fase da Operação Rêmora, denominada "Locus Delicti", em 20 de julho deste ano.

A decisão foi proferida pela magistrada na última semana, na mesma decisão em que foram marcadas as datas das audiências de instrução para oitiva dos réus e testemunhas dessa ação.

Ocorre que, segundo o Gaeco, embora não houvesse um controle total das visitações ao local, pois havia meios de ter acesso sem efetivar o registro de entrada, a assinatura teria comprovado que, em 18 de agosto do ano passado, entre as 13h08 e 14h35, Permínio esteve na sala onde ocorreu a reunião entre empresários para “leiloar” licitações futuras da Seduc.

No entanto, a defesa do ex-secretário solicitou a perícia para verificar a autenticidade da assinatura. “Naquela mesma data, no período da tarde, ele estava em um evento oficial da Seduc. Tenho a agenda, a notícia. Tem a questão do horário, por isso pedimos a perícia”, disse o advogado Artur Osti ao .

Segundo o Gaeco, “esse registro coloca Permínio na cena do crime”. A passagem do ex-secretário pelo local teria ocorrido durante os preparativos para a distribuição das licitações entre os empreiteiros, quando a suposta organização criminosa já estava formada. A denúncia se refere a Permínio como “a pessoa de verdadeiro poder de mando dentro da organização criminosa e dentro da Seduc”, que teria dado poderes a Giovani Guizardi para falar em seu nome enquanto “secretário de fato”.

Rêmora

Permínio deixou o comando da Seduc após a Operação Rêmora, deflagrada em 3 de maio deste ano. As investigações desmantelaram esquema de direcionamento de licitação e cobrança de propina com a participação de empresários e funcionários públicos sobre obras orçadas em R$ 53 milhões.

