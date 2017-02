Selma nega usar favorecimento a grupos e aponta isenção em decisões

Em entrevista concedida à Rádio Capital, que foi ao ar nessa quarta (22), a juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, foi questionada sobre as insinuações de que usa “dois pesos e duas medidas” nas decisões proferidas nos autos da Operação Rêmora, supostamente favorecendo determinados grupos políticos. “O juízo não faz nenhuma distinção se o governo é de a, de b, de c. Não se faz distinção a que partido as pessoas pertencem”, assegurou.

Em seguida, a magistrada explicou que tal atitude não é parte da decisão e “muito menos a condição do juízo no momento em que decreta uma prisão ou que determina medidas cautelares, sejam elas quais forem, porque o que se faz é de acordo com as provas e indícios que vêm aos autos”.

Gilberto Leite Juíza Selma Arruda explica que a lei a proíbe de decretar prisão de ofício, ou seja da sua cabeça

Neste sentido, esclareceu que na medida em que a investigação evolui, as provas são apresentadas pela autoridade policial, depois o Ministério Público precisa ratificá-las e só então o juízo analisa se as provas são suficientes, se existe periculosidade de determinado agente, se ele pode ou não atentar contra o processo. Conforme a juíza, é a partir disso que a decretação, seja de prisão ou outra medida cautelar, ocorre.

“Dessa forma que as pessoas dizem, que há dois pesos e duas medidas, por que ainda não prendeu a ou b, ou por que ainda não tomou atitude quanto a ou b, eu devo esclarecer, em primeiro lugar, que este juízo tem competência limitada. Eu não posso tomar atitude contra pessoas que tem foro privilegiado, por exemplo”.

Ocorre que pessoas com foro privilegiado por prerrogativa de função não podem ser investigadas pela primeira instância, como é o caso da 7ª Vara, mas sim a partir da segunda instância, no caso o Tribunal de Justiça. “Então não se pode tentar achar que o juízo é competente para resolver todo o problema do Estado, não sou”.

Neste contexto, comenta que a corrupção não começou neste ou no governo passado. “A corrupção no Brasil é histórica, é endêmica. Nós temos um problema quase cultural. Além do que os brasileiros costumam ser muito lenientes com a corrupção”.

Sobre comentários no sentido de que Selma só investiga as ações de determinado grupo criminoso, a magistrada respondeu que não pode agir por ofício, pois há um rito a ser seguido que prevê que o juiz precisa ser provocado por meio de uma investigação encaminhada pelo Ministério Público Estadual ou entes policiais. “Ou seja, eu preciso que uma investigação venha até mim, que um pedido do MPE venha até mim. Inclusive porque sou proibida de decretar prisão de ofício, a lei proíbe juiz de decretar prisão da sua cabeça”.

Por fim, Selma adiantou que o MPE e a polícia estão investigando, e certamente muita coisa ainda há de vir à tona. "Seja de qual gestão for, seja de que partido for, e se tiver ao meu alcance, se for da minha competência vai ter a resposta adequada”, garantiu.