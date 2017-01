Servidores do IBGE são condenados a prisão por fraude de R$ 1,3 milhão

Rdnews Delvaldo Benedito foi condenado a 67 anos de prisão e à perda do cargo

O juiz da 5ª Vara Federal de Mato Grosso Jeferson Schineider condenou oito servidores públicos do IBGE por terem se apropriado de recursos públicos por meio da utilização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF). Entre os condenados estão o ex-chefe do instituto, Delvaldo Benedito de Souza, além dos servidores Alcy Silva, Carlos Antônio Neto Santos, Domingos da Costa e Silva, Juber Alexandrino Leite, Manoel Nilson Ribeiro, Pedro José de Arruda e Ricardo Rizzo Correa Galvão. O despacho da decisão foi disponibilizado na última terça (10).

O caso veio à tona com a deflagração da Operação Dr. Lao, em abril de 2014, pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, em parceria com o Ministério Público Federal. De acordo com a PF, a organização criminosa movimentou aproximadamente R$ 1,3 milhão de 2010 a 2013.

O esquema acontecia por meio de fraude nas prestações de contas dos recursos públicos através de saques irregulares, recibos inidôneos (favorecidos que não prestam o serviço descrito ou mortos), dados de veículos incompatíveis com a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), notas fiscais frias, montagens de prestações de contas de servidores diversos por uma mesma pessoa e falsificação de assinaturas dos servidores responsáveis pela concessão e aprovação dessas prestações.

Durante a investigação, constatou-se ainda que servidores do IBGE compartilham os mesmos prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas), supostamente falsos, independentemente da localidade onde estão lotados ou do local onde teriam realizado as despesas. Após busca e apreensão de documentos, foram localizados diversos processos de prestações de contas, cuja análise permitiu identificar as irregularidades supostamente cometidas pelos servidores investigados.

Condenações

Ao individualizar a conduta de cada um dos denunciados, o MPF aduziu que Delvaldo, na condição de chefe do IBGE, era quem autorizava as concessões, as liberações dos recursos e depois aprovava as prestações de contas de despesas fictícias. Ele teria sido beneficiário de valores financeiros transferidos por Ivan da Silva Maia (falecido) e Carlos Antônio Neto Santos. Devaldo foi condenado a 67 anos e um mês de prisão em regime fechado.

Ivan, por sua vez, era quem supostamente providenciava a documentação inidônea para ser utilizada na montagem das prestações de contas. Em sua residência foram apreendidos 103 blocos de notas fiscais, recibos e outros documentos. Era também ele quem preenchia boa parte dos documentos constantes desses processos. Ainda segundo a acusação, ele se beneficiava duplamente das irregularidades.

Primeiro, com o desvio para uso pessoal e de sua esposa dos recursos que lhe eram diretamente concedidos. Segundo, com o uso indevido do CPGF do terceiro servidor Domingos da Costa e Silva, que foi apreendido em sua sala na sede do IBGE em Pontes e Lacerda. Além disso, foi apontado como responsável por atestar, em alguns casos, os produtos e serviços não entregues e não executados.

Com relação a Carlos Antônio Neto Santos, a investigação aponta que ele teria se beneficiado do desvio comprovado de recursos financeiros com o uso de CPGF, como também supostamente efetuado transferências financeiras sistemáticas para Delvado. O magistrado o condenou a 38 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado.

Manoel Nilson Ribeiro teria atestado como efetivados os serviços e produtos que nunca foram prestados ou contratados e, ainda, apresentado documentos, notas e recibos que ocasionaram desvio comprovado de recursos financeiros com o uso de CPGF. Conforme a sentença, ele recebeu pena de 26 anos e seis meses de reclusão.

Quanto a Domingos da Costa e Silva, teria apresentado uma prestação de contas, trazendo em seu bojo documentos que denotam a não prestação de serviço ou não entrega do produto, ocasionando dano ao erário. Ele foi sentenciado a 26 anos e seis meses de reclusão.

Juber Alexandrino Leite, por sua vez, realizou os mesmos tipos de despesas suspeitas com pagamento por meio de saque a pessoas físicas e jurídicas contratação de serviço de guia e mateiro, locomoção/transporte intermunicipal, além de se utilizar de prestadores que não prestaram esses tipos de serviços. Juber recebeu pena de 26 anos e nove meses de prisão.

Ainda para o Ministério Público Federal, Alcy Silva se beneficiou do desvio comprovado de recursos financeiros com o uso de CPGF, como também efetuou transferências financeiras sistemáticas para Delvaldo. A ela foi fixada a pena de seis anos e nove meses de reclusão em regime semiaberto.

Pedro José de Arruda, como chefe substituto da agência IBGE em Cuiabá, testou serviços que nunca foram contratados ou prestados. A pena aplicada a ele foi de 22 anos e 10 meses de prisão.

Ricardo Rizzo Correa Galvão, como supervisor de orçamento e finanças do IBGE, analisava a documentação claramente e propunha a aprovação da prestação de contas. “Tinha o dever de rejeitar documentos inidôneos, mas, ao contrário, chancelava tacitamente esses documentos, ao propor a aprovação da prestação de contas sem restrição”, afirma o MPF. Ricardo recebeu condenação de 54 anos e um mês de prisão em regime fechado.

Alcy, Juber, Manoel, Delvaldo e Ricardo também foram condenados à perda do cargo público. “Essa mesma solução, no entanto, não pode ser adotada com relação aos acusados Carlos Antônio Neto Santos, Domingos da Costa e Silva e Pedro José de Arruda, que já se encontram aposentados”, ressaltou o juiz.

