Wellington Sabino Silval diz que ouviu áudios dos depoimentos dados na Seven e considera que eles são contraditórios

O ex-governador Silval Barbosa, afirma que se sente traído porque confiou nas pessoas e agora tem seu nome usado como “senha para a liberdade”, disse se referindo a depoimentos de outros acusados na Operação Seven, como do ex-secretário Pedro Nadaf e do ex-presidente do Intermat, Afonso Dalberto, que o acusam de ter liderado o esquema fraudulento de compra duplicada de um terreno público que resultou em desvios de R$ 7 milhões.

Silval diz que ouviu os áudios dos depoimentos e considera que eles são contraditórios. “O Pedro fala que teve R$ 3,5 milhões. Acho que ele olhou no processo. O dono da área que foi desapropriada disse que teve um retorno de R$ 2,5 milhões. Um ou outro errou”, declara.

O ex-governador cita que já está errado devolver dinheiro para secretário e que é, ainda, tudo marcado por contradições. “Um fala que passou dinheiro pra outro. Fala que eu tenho uma dívida que eu não tenho. Atribuo isso a pessoas que querem se livrar de uma pena, se livrar da cadeia”, disse.

Preso há pouco mais de um ano, Silval diz que está se defendendo das acusações. “Vem um confessa, outro delata e atribui a mim coisas que eu não fiz. O que eu estou fazendo é me defendendo. Venho aqui no juizado para me defender dessas acusações absurdas. Vou nos tribunais superiores”, afirma.

Silval considera que seu nome teria virado senha para outros acusados ganharem a liberdade. “Vejo que todos os que fizeram isso, hoje estão fora. Existe a legislação para isso. Só me deixa magoado e triste porque já vai para um ano e meio que eu estou preso. E os depoimentos são todos marcados por contradições. Isso que é revoltante”, lamenta.

Apesar de contestar as declarações de Dalberto, ele nega que esteja magoado com o ex-presidente do Intermat. “O Afonso eu tinha como amigo. Ele até veio confessar, sobre outros assuntos pessoais dele, pra mim. Agora, colocar que teme a mim, teme a família, é o maior absurdo que já ouvi de uma pessoa que conheço há mais de 25 anos”.

Silval afirma que seu erro foi confiar nas pessoas que colocou em cargos estratégicos da administração. “Infelizmente confiei nas pessoas, nos cargos que ocupavam. Usaram o cargo para fazer as coisas erradas do jeito que fizeram e eu estou tendo conhecimento, assim como vocês, nesses processos”, argumenta.

O ex-governador contesta o fato de que ele e seu irmão Toninho Barbosa representem ameaça para Dalberto. “Porque eu conheço minha família. Ele citou eu ou meu irmão Toninho. E eu o conheço. Nós não temos essa índole, não temos essa marca de ameaçar as pessoas ou ser risco para alguém. É a maior acusação infundada que alguém possa atribuir a alguém, principalmente a alguém que tinha como amigo”, diz.

Sobre a marca da administração de que todo mundo tenha roubado no Governo, ele se defende afirmando que sua gestão também é marcada por realizações. “Não tem nenhum governo que fez a transformação da mobilidade urbana em Cuiabá mais do que no meu governo. Nenhum fez obras e viabilizou recursos e integração de cidades e investimentos como meu Governo. Como é o MT Integrado que mudou de nome, na Educação e em todas as áreas. Lamentavelmente ocorreram esses episódios que marcaram minha administração como negativa”, finaliza.

Seven

A Seven apura a aquisição fraudulenta de terras que já pertenciam ao Estado para desviar milhões do erário. As investigações apontaram que o médico e ex-secretário estadual de Saúde Filinto Correa recebeu R$ 7 milhões, em 2014, por parte de uma propriedade que já havia sido adquirida pelo governo, em 2002, por R$ 1,8 milhão. Um decreto assinado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) readequou a classificação do lote de Parque Estadual para Estação Ecológica, dispensando a necessidade de consulta pública, o que facilitou a transação.