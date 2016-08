Silval diz que provará inocência e pede decência para réus confessos

Wellington Sabino Ex-governador diz que vai provar a inocência e que processo é complexo

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) afirma que se decepcionou com pessoas que fizeram coisas erradas dentro de seu governo e hoje confessam o crime e se encontram em liberdade. Ressalta que o processo oriundo da Operação Sodoma é marcado por mentiras e complexo. “Eu tive a oportunidade de vir aqui e mostrar contradições dentro do processo”, disse após deixar a sala de audiência da 7ª Vara Criminal, nesta quarta (31).

Silval ainda pediu para que as pessoas que foram prestar depoimento tenham decência e não envolvam que não tem nada a ver com o processo, se referindo ao filho Rodrigo Barbosa, que também está preso e apontado nos autos como “facilitador” do esquema fraudulento. “Estou preso, se tem alguma coisa a acrescentar e mentir que seja ao meu respeito”.

Questionado se tinha conhecimento acerca da organização criminosa no Estado, o peemedebista afirma que ficou sabendo depois que todos os réus confessaram. Cita o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), e diz que é um órgão criado para investigá-lo.

“O delegado mesmo disse que é um órgão político e para fazer marketing, no qual o governo era o presidente. Mostramos a inconstitucionalidade do Cira, três dias depois o governador Pedro Taques (PSDB) renunciou o cargo. Então é um processo muito complexo”, ressalta.

O ex-governador volta a dizer que procura se defender e mostrar uma série de contradições, que, segundo ele, os outros réus confessaram. Sobre o convívio no Centro de Custódia de Cuiabá, Silval diz que é uma cadeia como qualquer outra. “É um ano que estou ali tentando mostrar minha inocência. De três prisões conseguimos reverter duas, e agora encerra-se a instrução aqui, vamos aguardar”.

Por fim, Silval reafirma que é inocente e que vai mostrar isso durante o processo. Alega que seu nome se tornou uma “senha”, pois quando falam sobre ele ganham liberdade. “As pessoas que cometeram crimes dentro do governo, eu vou me defender que estão mentindo quando envolvem meu nome nesta quadrilha que montaram para assaltar o Estado”, conclui.