Silval: do ápice político ao CCC veja

Mário Okamura Trajetória mostra Silval "do céu ao inferno" na política no Estado

Em 26 de abril de 1961 nascia Silval da Cunha Barbosa, em Borrazópolis, Paraná. Ainda jovem mudou-se para Mato Grosso onde, aos 32 anos, foi eleito prefeito de Matupá (a 685 km de Cuiabá) e comandou o município entre 1993 a 1996. Em seguida, foi deputado estadual por dois mandatos.

Silval assumiu o governo estadual pela primeira vez em março de 2010, quando era vice-governador na Gestão Blairo Maggi, então PR, hoje PP, que deixou o Paiaguás para concorrer ao Senado. Além de concluir o mandato de Blairo, o peemedebista foi reeleito com a missão de preparar Cuiabá para sediar os jogos da Copa do Mundo, em 2014.

No quesito receptividade, a Capital causou boa impressão aos turistas. Já as obras de infraestrutura, prometido legado, seguiram caminho diverso. Silval deixou o comando do Executivo estadual, em 31 de dezembro de 2014, sob fortes críticas em relação aos atrasos nas obras da Copa e envolvimento em escândalos de corrupção.

Cerca de nove meses depois, em 15 de setembro de 2015, foi alvo da Operação Sodoma 1, que trouxe à tona a existência de uma suposta organização criminosa que fraudava a concessão de incentivos fiscais do Estado, da qual é apontado como líder. Naquele dia, apenas os ex-secretários da Casa Civil Pedro Nadaf e da Fazenda Marcel de Cursi foram conduzidos ao Centro de Custódia de Cuiabá. Silval não foi encontrado.

Passado dois dias, o ex-governador se apresentou à Delegacia Fazendária e informou que estava fora da cidade. Segundo o MPE, o trio também teria cobrado propina do empresário João Batista, delator do esquema. O dinheiro seria usado para pagar dívidas de campanha.

Após a prisão, vários recursos foram protocolados na Justiça buscando a soltura de Silval, contestando os argumentos que embasaram a prisão e, até mesmo a atuação da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, responsável pela condução da ação penal, foi questionada. De nada adiantou. Tanto que, em 1º de fevereiro deste ano, foi deflagrada a Operação Seven, que também expediu ordem de prisão contra o ex-governador, resultando dois decretos para derrubar.

Contudo, em 15 de março, o peemedebista conseguiu a liberdade da Sodoma 1. Por maioria dos votos, os ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal revogaram a prisão do peemedebista. Restava apenas obter a soltura na Seven para deixar o CCC.

Em outra reviravolta, Silval recebeu a terceira ordem de prisão, dessa vez na Operação Sodoma 2, em 22 de março. Esta operação investiga a aquisição de um terreno por R$ 13 milhões, localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá. A compra teria sido feita com parte dos cheques repassados como pagamento de propina de empresários.

Um dia depois, em 23 de março, o peemedebista conseguiu a liberdade na Seven, por 2 votos a 1, em julgamento realizado na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Deste modo, atualmente, a defesa luta para conquistar a revogação do único decreto preventivo que o mantém no Centro de Custódia de Cuiabá, que é referente à Sodoma 2. Hoje, quatro recursos buscam resultar na soltura de Silval.