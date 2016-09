Silval, Emanuel, Permínio e ilustres do CCC terão curso de cerâmica-lista

Mario Okamura Silval, João Emanuel, Permínio, Marcel, Eder e Sílvio na lista dos que podem fazer o curso de cerâmica

Presos ilustres como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e os ex-secretários de Estado Eder Moraes, Marcel de Cursi, Silvio Corrêa e Permínio Pinto e o ex-presidente da Câmara de Cuiabá João Emanuel estão matriculados no Curso de Aplicador de Revestimento Cerâmico que será ministrado pelo Senai-MT no Centro de Custódia da Capital (CCC) durante o mês de outubro. Os políticos estão na lista dos 21 alunos que receberam autorização da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) para assistirem às aulas.

O curso terá duração de 160 horas/aula que serão ministradas em 30 e 40 dias. Os presos assistirão a aulas teóricas na sala de estudos do CCC. As aulas práticas serão desenvolvidas no próprio estabelecimento penal.

Para evitar transtornos, a direção do CCC informou a Justiça sobre a realização do curso. O objetivo foi obter informações sobre determinações judiciais referentes à incomunicabilidade entre pessoas custodiadas.

Silval, Marcel e Sílvio estão presos em decorrência da Operação Sodoma. Já Permínio pela Operação Rêmora enquanto João Emanuel foi detido na Operação Castelo de Areia. Eder é preso da Operação Ararath. Com exceção do ex-vereador, que responde por estelionato, todos são acusados de participação em esquemas de corrupção.

A participação no curso já resulta em remissão da pena caso os presos provisórios sejam condenados. Cada três dias de estudo, reduz um dia no tempo de prisão.

Conteúdo do curso

Segundo o Senai-MT, o conteúdo programático do Curso de Revestimento com Placas Cerâmicas prevê estudos sobre tipos e características de placas cerâmicas utilizadas em pisos e paredes das construções, tipos e características de colantes utilizados, cortes manuais e com máquinas de placas cerâmicas, preparo da argamassa e da superfície, além de técnicas de execução e como reenquadrar colunas e esquadrias, entre outros.