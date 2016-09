Silval emprestou R$ 40 mi de Piran para eleição e quase foi agredido

Reprodução Empresário Valdir Piran é tido como perigoso pela juíza Selma

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) possuía uma dívida de campanha eleitoral de R$ 40 milhões com o empresário e proprietário de factoring Valdir Piran. A revelação foi feita pelo ex-secretário estadual Pedro Nadaf e consta na decisão de 74 páginas da juíza 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, que resultou na Operação Sodoma 4, deflagrada nessa segunda (26).

Nadaf relata que o empresário tentou agredir o ex-governador ainda durante a gestão, na Casa Civil, e que presenciou a cena. "Que o interrogando (Nadaf) tem medo de Valdir Piran, pois sabe que é pessoa muito perigosa e agressiva, motivo pelo qual teme pela sua vida, bem como pela vida da família, pois já presenciou Valdir Piran tentando agredir o ex-governador dentro da Casa Civil", diz trecho do depoimento do ex-secretário.

De acordo com as investigações, foi por conta dessa dívida que Silval entregou R$ 10 milhões, quantia referente à propina que recebeu no esquema investigado pela Sodoma 4, para Piran e o filho Valdir Piran Junior, para saldar a dívida. Filinto Muller, delator da Sodoma 1, contou que intermediou o repasse efetuado durante o período de abril a novembro de 2014.

Filinto realizava a entrega ora pessoalmente para Piran, na sede do grupo Piran, ou ao filho do empresário, ou ao gerente da empresa, Eronir Alexandre, bem como por meio de transferências bancárias, sempre seguindo as orientações dos três.

Diante da tentativa de agressão narrada por Nadaf, Selma Arruda considerou ser “inegável” que Valdir Piran se trata de uma pessoa “agressiva e violenta, que não mede as consequências de seus atos ao ter seus interesses contrariados”. Neste contexto, ela observa que se sequer a figura do então governador foi respeitada, “o que poderá fazer contra as testemunhas ou colaboradores?”, indaga.

Em seguida, cita vários episódios “sombrios e emblemáticos” no Estado, nos quais Piran teria participado, como os escândalos envolvendo o comendador Arcanjo e outros que dizem respeito à lavagem de dinheiro desviado da Assembleia. Segundo a magistrada, o empresário é “notoriamente conhecido pelo emprego de meios violentos de cobrança, desde a época em que Mato Grosso convivia com a máfia da cobrança”, relembra.

A juíza ressalta que o nome do empresário também é envolvido na Operação Ararath, cuja investigação tramita junto à esfera federal, acusado de manter movimentações financeiras clandestinas com Éder Moraes e Gércio Marcelino Mendonça Júnior. Além disso foi condenado em 2009, pela Justiça Federal, a 17 anos e 6 meses de prisão e ao pagamento de multa por crime contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

“Assim, embora não haja indícios suficientes de que realmente componha a organização criminosa, certo é que interagiu criminosamente com ela e colaborou efetivamente para o êxito dos crimes praticados pela organização”, analisa a magistrada.

"O que poderá fazer

contra as testemunhas ou

colaboradores?" - Selma

Por conta da índole “violenta” de Piran, Selma entende que ele deve ser mantido em cárcere como meio de assegurar a ordem pública. “É imprescindível que as testemunhas e colaboradores tenham serenidade suficiente para virem a Juízo confirmar ou não suas versões. Para tanto, não há outra saída, senão a decretação da medida extrema”, observa.

Outras revelações

De acordo com a decisão, Filinto Muller repassou a parte que cabia ao ex-secretário estadual Marcel de Cursi, no valor de R$ 750 mil, sendo que o próprio Marcel teria acrescentado à R$ 250 mil ao montante, totalizando de R$ 1 milhão. Esse valor foi entregue a João Justino, ex-presidente da Metamat, para que providenciasse compra de ouro. A quantia possibilitou a compra de 10 kg em barras de ouro, que foram pessoalmente entregues por Nadaf para Marcel no fim de 2014.

Próximos passos

Agora, a tendência é que a Delegacia Fazendária conclua as investigações e apresente denúncia contra a dita organização criminosa, que caberá à juíza Selma decidir se recebe ou não.

Marcelo Malouf teria recebido R$ 6 mi em propina, revelam delatores