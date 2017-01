Silval, Mauro e Nadaf testemunham na 7ª Vara em ação do Grupo Milas

Gilberto Leite/Rdnews Depoimentos foram prestados em audiência à juíza titular da 7ª Vara Crminal, Selma Rosane Arruda

Em audiência realizada na tarde desta quarta (18), no processo referente à Operação Liberdade de Extorsão, na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o ex-governador Silval Barbosa, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) e o ex-secretário municipal de Gestão de Cuiabá, Pascoal Santullo, foram ouvidos na condição de vítimas. Além deles, o secretario de Gabinete de Comunicação do Governo, Kleber Lima, prestou depoimento na condição de testemunha.

À juíza titular da 7ª Vara, Selma Rosane Arruda, Silval informou que não se recorda dos réus, só pela imprensa. Segundo o promotor Sérgio Silva Costa, em maio de 2014, Antonio Carlos procurou o ex-governador para cobrar “ameaçadoramente” a quantia de R$ 100 mil ou faria publicações em seus veículos de comunicação revelando atos de corrupção no governo.

Silval comentou que a imprensa só chegava até ele se não conseguisse resolver a demanda com a Secretaria de Comunicação. “Me lembro do Antônio Carlos, mas não me lembro de extorsão”, esclareceu. Diante da pressão feita, o ex-governador contou que procurou o então secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, e pediu que ele verificasse se havia alguma quantia a ser repassada a título de prestação de serviço.

O ex-governador explicou também que não procurou saber se havia realmente a dívida, pois não competia a ele. “Geralmente é assim com a imprensa. Se atrasou, o próprio dono do veículo vai lá e faz pressão pessoalmente”, ressaltou. Questionado se entendeu a situação como extorsão, Silval respondeu que viu como “pressão”. “Nadaf deu retorno dizendo que acertou: Olha, está tudo certo com aquele jornalista”.

Segundo o ex-chefe do Executivo, Nadaf chegou a comentar que não aguentava mais as cobranças de Antônio. “Então eu falei: Pedro resolva, fala para o secretário não contratar mais nada com essa empresa”, concluiu.

Pedro Nadaf

Em seu depoimento, Pedro Nadaf afirmou que foi extorquido por Antônio Carlos. À magistrada ele explicou que, no ano de 2014, Silval lhe solicitou que fizesse um pagamento para Antônio no valor de R$ 200 mil. “Não falou que tipo era. Chamou Antônio Carlos e falou que eu iria fazer. Passado uns dias, eu peguei um valor emprestado para ser abatido da operação Liberdade, que Filinto Muller (dono de factoring) estava operando no caixa da organização criminosa”, detalhou.

Nadaf disse que pegou R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil em espécie e o restante em três cheques. “Pedi para Chico (Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, procurador do Estado aposentado) pegar com Filinto R$ 100 mil em três cheques. Entreguei para Maycon. Passado uns 20, 30 dias, Antônio Carlos começou a insistir pedindo uma audiência na Casa Civil. Aí marquei para atendê-los”, detalhou.

Nesse encontro, Antônio Carlos teria mostrado fotos do alvará de uma empresa que prestava serviços ao Estado, que seria a emissora dos cheques, e dito que o dinheiro era fruto de propina. “Falei, olha, peguei com uma factoring, não tem nada a ver, se quiser fale com o proprietário da factoring. Aí ele levantou e foi embora, mas ficou insistindo que queria falar com proprietário. Falei com Chico e pedi que marcasse com Filinto”, continuou. “Só nessa reunião que me senti um pouco coagido”, completou.

Na segunda reunião, já com a presença de Filinto, Nadaf diz ter explicado a situação ao jornalista e deixado os dois sozinhos. “Passado uns dias, Chico disse que Filinto teve que pagar R$ 300 mil como extorsão para que eles não divulgassem a empresa de Filinto”. Nesta linha, explica que Filinto pagou porque, na época, a empresa dele estava em nome de um gari ou pedreiro.

Segundo Nadaf, Silval disse que estava devendo Antônio por um serviço de imprensa. Explica que não procurou o sistema Fiplan para buscar o dinheiro devido, ao invés da factoring, porque muitos serviços políticos eram pagos com dinheiro de caixa dois e não do Estado.

Pascoal Santullo

Em setembro de 2013, na sede da secretaria municipal de Gestão de Cuiabá, onde Santullo era gestor, ele recebeu a visita de Maycon Milas. Na ocasião, o jornalista teria tentado falar sobre uma empresa de informática, com sede em Campo Grande, que teria sido constituída por Santullo e o então prefeito Mauro Mendes (PSB), para supostamente fraudar licitações.

Santullo disse ter se recusado a falar sobre o assunto e dispensado o jornalista, que durante a audiência de hoje, após contato visual, foi reconhecido como Max Feitosa. “Falei, olha, publica o que o senhor quiser. Não falou nada sobre montantes, sobre dinheiro porque eu não deixei, não deixei a conversa se prolongar”, detalhou.

Então secretário de comunicação da prefeitura, Kleber Lima, teria comentado dias depois que o jornalista reclamou do tratamento recebido. Santullo afirmou que não teve ciência da cobrança de R$ 50 mil a título de extorsão. Mais tarde, a matéria foi publicada por um dos veículos do Grupo Milas e um exemplar do jornal foi deixado na porta do prédio onde ele mora. “Depois que ele publicou eu ajuizei uma ação criminal contra ele por calúnia”, finalizou.

Kleber Lima

“A expressão usada foi: R$ 50 mil ou nada feito. E a resposta foi: nada feito”, relatou sobre a conversa com Antônio Carlos, após Santullo ter se negado a conversar com Maycon. “Não sou jurista, mas entendo que foi no mínimo um tipo de pressão”, ponderou ao ser indagado se entendeu a situação como extorsão. “A única pessoa que me fez a proposta para o pagamento do silêncio foi Antônio Carlos”, assegurou.

Mauro Mendes

O último a depor, Mauro Mendes disse que conhece Antônio Carlos, tem ciência que ele é dono de um jornal em Cuiabá. “Tive ao longo da minha trajetória política alguns poucos encontros. Processei ele várias vezes porque o veículo dele proferiu matérias que não retratavam a realidade”.

Perguntado pela defesa de Antônio se essas ações ainda tramitam, o ex-prefeito informou que autorizou seu advogado a firmar acordo em todos os processos que move contra ele e/ou contra os veículos dele. “A mim, Mauro, diretamente não”, respondeu ao ser questionado se foi extorquido alguma vez por Antônio.

Quanto ao pedido de R$ 50 mil para não divulgar matérias sobre a empresa supostamente constituída com Santullo, diz que desconhece o fato. “Eu não acompanhava diretamente essa relação institucional da prefeitura com os veículos de comunicação, mas sempre determinei claramente que a prefeitura nunca entrasse nesse tipo de jogo, partisse de quem partisse. Não estaríamos dispostos a pagar aquilo que é vulgarmente chamado de taxa de zelo”, declarou.

Detalhes

Ao final da audiência, Selma revogou a decisão que determina o afastamento de Max Feitosa e Maycon Milas das vítimas e testemunhas, com exceção de Pedro Nadaf, que disse se sentir acuado.

Liberdade de Extorsão

Em março de 2016, por força da operação, cinco jornalistas foram presos por extorsão de autoridades públicas, empresários e pessoas físicas com alto poder aquisitivo. Quatro deles, que administram os veículos de comunicação Centro Oeste Popular, Notícias Max e Brasil Notícias, foram presos por mandados de prisão preventiva.

São eles: Antônio Carlos Millas de Oliveira, dono do Jornal Centro Oeste Popular, seus filhos Max Feitosa Millas e Maycon Feitosa Millas e. também estava preso por prisão preventiva, o editor chefe do Brasil Notícias, com sede em Brasília, Naedson Martins da Silva.

Em nota, o Grupo Milas disse à época que a equipe faz jornalismo investigativo e por isso tem incomodado “poderosos do Estado”. Revelou ainda que sofria ameaças e intimidações. “A imprensa cumpre seu papel constitucional de reportar os fatos de interesse da sociedade e é isso que os jornais do GM fazem diariamente”, informava trecho do documento. Na lista de réus estão Antônio Carlos, Max Milas, Maycon Feitosa, Haroldo Ribeiro de Assunção, Antônio Peres Pacheco e Naedson Martins.

Entre as vítimas estão José Ari de Almeida, Filinto Muller, Emmanuel de Araújo, Marilena Aparecida Ribeiro e Silva, Allan Exupery de Araújo, Leonardo da Silva Cruz, Pascoal Santullo, Pedro Nadaf, Sindei Garcia, Willians Paulo Mischur e o ex-governador.

