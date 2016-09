Silval perde mais um HC; acusado na Castelo de Areia também fica preso

Gilberto Leite Ex-governador Silval Barbosa teve mais um habeas corpus negado pela Justiça

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e seu ex-chefe de gabinete Sílvio César Correa Araújo, presos em decorrência da Operação Sodoma 3, tiveram três habeas corpus negados pela Justiça esta semana. Além deles, Marcelo de Melo Costa (ex-candidato a deputado federal), preso na Operação Castelo de Areia, também teve um pedido de soltura negado. Todas as decisões foram liminares, ou seja, provisórias, e seguirão para o julgamento de mérito.

O habeas corpus em favor de Silval foi indeferido pelo ministro da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Saldanha, nessa quinta (1º de setembro). O recurso havia sido impetrado no último dia 25 e reclamava, em síntese, do excesso de prazo para colocar em pauta um recurso que tramitava no Tribunal de Justiça, mas que acabou sendo julgado e negado nessa quarta (31). Com isso, o habeas corpus no STJ perdeu o objeto.

Poucas horas depois, a defesa de Silval entrou com um novo habeas corpus, que foi distribuído por dependência ao mesmo ministro e está concluso para decisão. Este, contudo, discute o acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJ que havia negado por 2 a 1 a ordem de soltura ao ex governador. O peemedebista tem ainda outro habeas corpus no STJ, no qual pede a anulação da Sodoma 1, que investiga a suposta fraude na concessão de incentivos fiscais no Estado.

Silval está preso desde 17 de setembro de 2015, dois dias após ser deflagrada a Operação Sodoma 1. Desde então, chegou a acumular prisões em outras operações, mas agora está segregado por força da Sodoma 3, que investiga suposto pagamento de propina de empresas que tinham contratos com o governo.

Silval completa 9 meses de prisão; ele e ex-secretários esperam HC

Silvio, por sua vez, teve duas derrotas. No TJ, a defesa do réu usou como argumento a suspeição que a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, sofreu na Operação Arqueiro, para tentar tirar magistrada do comando da Sodoma 3. Nesse sentido, defendeu que “não faria qualquer sentido a juíza ser suspeita para julgar o paciente em um processo, mas, todavia, continuar lhe processando noutro”.

Diante disso, também pediu a expedição do alvará de soltura. O recurso foi negado pelo desembargador Pedro Sakamoto, relator em substituição legal, em decisão proferida nessa terça (30). Já no STJ, Silvio teve um pedido de habeas corpus indeferido nessa quinta, também pelo ministro Antônio Saldanha. O ex-chefe de gabinete foi preso em 22 de março deste ano.

Por 2 a 1, Silvio e José Nunes têm pedidos de soltura negados pelo TJ

Marcelo de Melo Costa, preso preventivamente em razão da suposta prática de dois crimes de estelionato e por integrar uma suposta organização criminosa investigada na Operação Castelo de Areia, teve pedido de soltura negado, nessa quarta, pelo desembargador Orlando Perri. Ele foi preso na última sexta.

Essa investigação, comandada pela Delegacia Regional de Cuiabá, em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), apura crimes de estelionatos praticados pela tal organização criminosa, que teria agido no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas identificadas até o momento. Entre os alvos está o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel Moreira, que confessou participação em esquema.

João Emanuel confessa participação em esquema; GCCO avalia delação