Sindapi quer derrubar decreto que reduz gratuidade em ônibus a idosos

Presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB-MT e do Sindicato Estadual dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso, Isandir Rezende, pretende ingressar com uma ação civil pública para derrubar o decreto 5.934 de 18 de outubro de 2006, que prevê a destinação de vagas gratuitas para idosos apenas em ônibus de categoria convencional, deixando de fora os executivos.

Se o decreto diz que é convencional, então está infringindo a lei porque ela não fala em convencional ou executivo, fala do transporte. Se o ônibus sai executivo, obrigatoriamente tem que sair um convencional e o que nós temos visto é que, geralmente, a maioria dos ônibus está sendo executivo”, critica.

Para fundamentar a ação, Isandir pede que os idosos que enfrentam essas recusas de empresas de transporte no momento de obter a gratuidade de passagens em ônibus executivos, reportem as ocorrências ao Sindapi. “Pelo sindicato nós podemos ingressar com uma ação civil pública, mas para isso precisamos que esse idoso venha reclamar. Precisamos dessa provocação, para a hora que ele vá lá comprar essa passagem retire um documento chamado Negativa Para Concessão do Benefício”, explica.

Ocorre que o artigo 39 da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) prevê que aos maiores de 65 anos “fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares”.

De acordo com o artigo 40 dessa legislação, no sistema de transporte coletivo interestadual deverão ser reservadas duas vagas gratuitas por veículo para idosos, bem como desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos.

Já o decreto 5.934 de 18 de outubro de 2006 estabelece mecanismos e critérios a serem adotados na aplicação do artigo 40 citado acima e dá outras providências. A brecha apontada pelo presidente da Comissão é a especificação da gratuidade ao transporte “convencional”. “Convencional, essa palavra. Quando ele põe lá executivo, ele deixa de ser convencional. Ele sai por aí. Então eles estão colocando aqui (no decreto) só serviço convencional”, esclarece.

Isandir, apesar de não apresentar dados, reclama da “pouca fiscalização” por parte da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso (Ager) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Daqui uns dias o que vai acontecer é que vão somente soltar um ônibus convencional por semana, só vai ter executivo”, observa.

Outro lado

Ao , o diretor de transporte da Ager, Luiz Arnaldo Faria de Melo, afirma que a fiscalização é feita de forma contínua. “Temos informações mensais das gratuidades fornecidas durante o mês. A gratuidade do interestadual compete a ANTT e a intermunicipal à Ager. A nossa é fiscalizada de modo frequente, no terminal e de modo pontual com base em reclamações na ouvidoria”.

Deste modo, aponta que a oferta é menor que a demanda e que essa relação possui diversas peculiaridades, como o fato de idosos reservarem passagens em diversas empresas simultaneamente, o que prejudica a aplicabilidade da lei. Neste sentido, se colocou à disposição da reportagem para demonstrar os dados coletados pela Agência.