Só 12 comparecem em ato sobre mudanças na lei contra corrupção

Em Barra do Garças, 12 foram às ruas protestar contra mudanças nas medidas contra a corrupção

O ato contra a corrupção e a favor do juiz Sérgio Moro, realizado neste domingo (4), em Barra do Garças, reuniu poucos manifestantes, mas, no entender dos participantes, eles conseguiram transmitir o recado que esperavam no dia em cidadãos de várias cidades do país foram às ruas para protestar nas ruas contra os políticos que votaram pacote contra a corrupção e as investigações da operação Lava Jato.

Com faixas e cartazes, a manifestação foi promovida por representantes de entidades de classes, empresários e profissionais liberais, que se reuniram no Porto do Baé, ponto turístico de Barra do Garças, às margens do encontro dos rios Garças e Araguaia, para protestarem contra as mudanças feitas nas 10 medidas aprovadas pela Câmara contra a corrupção, apoio integral ao juiz Sérgio Moro e a Lava Jato. O projeto era de iniciativa popular, mas foi remendado pelos parlamentares que tiraram e acrescentaram textos.

De acordo com os organizadores, o ato pode até não ter contado com um grande número de adeptos, mas só pelo fato de levar a mensagem, mostrar que existe pessoas em Barra do Garças que são contra o que vem ocorrendo.

"É uma forma de mostrar que não estamos contentes com o rumo que as coisas estão tomando. O que não podemos ficar é calados. É preciso mostrar a cara e falar que somos contra todo tipo de manobra", disse um empresário que preferiu não se identificar.

O vereador Valdemir Barbosa (PMDB) compareceu ao ato e manifestou seu apoio ao protesto. Segundo ele, a democracia permite que as pessoas saiam às ruas e demonstrem o descontentamento, "Isso é natural. Faz parte do processo político que o país vive e todos podem expressar a sua forma de pensar", ressaltou.

