Sodoma I chega às alegações finais e ex-governador pode ser condenado

Paulo Vitor Fanaia Silval Barbosa está preso no CCC desde setembro do ano passado e 1º processo chega à reta final

O processo relativo à Sodoma I entra na fase final das alegações - quando defesa e acusação apresentam os seus argumentos finais. Com isso, a tendência é que a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, dê sua sentença em breve.

Este será o primeiro julgamento de ações relativas a supostos atos de corrupção praticados pelo grupo liderado pelo ex-governador Silval Barbosa.

O ex-governador, inclusive, seria ouvido na manhã desta quarta (9), na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, entretanto a defesa desistiu do novo interrogatório e aposta, agora, todas as suas fichas em pedido de anulação da ação.

Neste HC, que está no STJ, a defesa pede a anulação da operação Sodoma 1 com o argumento de que a magistrada extrapolou os limites de sua atribuição ao interrogar o delator João Batista Rosa, dono da Tractor Parts, antes da homologação de seu acordo de delação premiada com o MPE.

Este mesmo argumento foi utilizado em um outro processo, onde a esposa de Silval, Roseli Barbosa, é ré. Lá, o Tribunal de Justiça decretou a suspeição e afastamento da magistrada do processo da operação Ouro de Tolo.

Entretanto, este recurso de Silval, que está no STJ, foi negado pelo Tribunal de Justiça. Os argumentos foram idênticos aos do caso de Roseli, mas a 2ª Câmara Criminal rejeitou o pedido de suspeição. Por 2 a 1, manteve todos os atos judiciais referentes à Operação Sodoma.

Sodoma I

A Operação Sodoma I foi desmantelada em setembro do ano passado pela Delegacia Fazendária. Na ocasião, foram presos o ex-governador Silval e os ex-secretários da Casa Civil Pedro Nadaf e da Fazenda Marcel de Cursi.

Eles são acusados de fraudes no sistema de incentivos fiscais do Estado, além de também terem cobrado propina do empresário João Batista, delator do esquema. O dinheiro seria usado para pagar dívidas de campanha.