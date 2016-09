STF acata recurso e mantém pensão vitalícia para 18 ex-governadores

Arquivo Rdnews Julio e Jayme Campos estão entre beneficiários de pensão vitalícia; reclamação partiu de Pedrossian

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgou procedente um recurso que buscava manter o pagamento das pensões vitalícias concedidas aos ex-governadores do Estado. A decisão foi proferida nessa terça (6). A reclamação foi interposta por Pedro Pedrossian, que governou Mato Grosso antes da divisão do Estado, em 1977.

Pedrossian reclamava de uma decisão da juíza Célia Vidotti, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, em dezembro de 2014, teria “usurpado a competência do STF” ao julgar inconstitucional o benefício e determinar que o Estado cessasse imediatamente o pagamento mensal recebido pelos políticos. A decisão atendeu um pedido do Ministério Público Estadual.

O ministro relator da reclamação, Dias Toffoli, deferiu a liminar em cinco de maio, para suspender o trâmite da ação civil pública e os efeitos da sentença, porém o parecer do subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, em 18 de julho de 2015, foi pela improcedência da reclamação.

Entre os que têm direito a aposentadoria estão ex-governadores e familiares, no caso daqueles que já faleceram. São eles o próprio Pedro Pedrossian, Frederico Campos, Júlio Campos (DEM), deputado federal Carlos Bezerra (PMDB); Edison Freitas de Oliveira, o ex-senador Jayme Campos (DEM), Garcia Neto e José Fragelli, José Panoffi de Lacerda, o vice-prefeito de Rondonópolis Rogério Salles (PSDB), Moisés Feltrim, Osvaldo Sobrinho (PTB), Shirley Gomes Viana, Helia Valle de Arruda, Clio Marques Pires, Thelma de Oliveira (PSDB), Candida dos Santos Farias e Darcy Miranda De Barros, esposa do ex-governador Cássio Leite de Barros.

