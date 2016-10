STF autoriza União a pegar R$ 107 mi depositados para o Bank of America

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes autorizou a União a converter para sua própria renda os R$ 107,1 milhões depositados judicialmente pelo governo estadual para pagamento da oitava parcela da dívida dolarizada com o Bank Of América. A decisão foi proferida nessa segunda (10).

A União se apropriou do valor por conta do não pagamento da parcela, já que é fiadora do contrato e o governo não fez o repasse. “Sendo assim, de forma a concretizar os termos da liminar concedida, defiro, com urgência, o levantamento da quantia ali depositada, com a imediata conversão em renda da União do depósito judicial de Mato Grosso, no valor de R$ 107,1 milhões, conforme dados para a efetivação constantes no eDOC 29, com os acréscimos porventura devidos”, diz trecho da decisão de Gilmar Mendes.

Gilberto Leite/Rdnews Governador Pedro Taques e ministro Gilmar Mendes, que autorizou União a reter dinheiro do Estado

A oitava parcela não foi repassada ao Bank of América por conta de uma decisão do desembargador José Zuquim Nogueira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No despacho de 9 de setembro, o magistrado manda investigar possíveis ilicitudes no contrato firmado na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Entretanto, o teor não foi divulgado por conta do sigilo processual.

Depósito Judicial

Em 19 de setembro, o próprio Gilmar deferiu parcialmente pedido de liminar autorizando Mato Grosso a depositar judicialmente uma parcela de 32 milhões de dólares de empréstimo firmado com o Bank of America e determinando que a União se abstenha de reter receitas do Estado e de inscrevê-lo em cadastros restritivos de crédito. O pagamento havia sido bloqueado por decisão do TJ a pedido do Ministério Público Estadual, que investiga supostas irregularidades na concessão do empréstimo.

A decisão foi proferida na Ação Cível Originária (ACO) 2918, ajuizada pelo Estado, que alegava não ter outra forma de quitar a parcela e não poder ser responsabilizado penalmente pelo descumprimento da ordem judicial. O contrato com o Bank of America é regido pela legislação do Estado de New York, nos Estados Unidos, e tem a União como garantidora. Assim, no caso de não quitação da parcela pelo governo, a União teria de arcar com o pagamento. (Com Assessoria)

Zuquim nega pedido para suspender dívida de MT com Bank of America