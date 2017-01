STF suspende inscrição de Intermat em cadastros federais inadimplentes

Reprodução Intermat firmou convênio com União, contudo, não teve as contas aprovadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deferiu o pedido para suspender os efeitos da inscrição do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) em cadastros federais de inadimplentes, decorrente de supostas irregularidades na prestação de contas de convênio firmado com a União.

Em análise preliminar do caso, o ministro afirmou que não consta no processo informação sobre realização de Tomada de Contas Especial ou outro procedimento legal para inscrição do Intermat nos cadastros, conforme pede a jurisprudência do STF.

Em 2009, o instituto firmou um convênio com a União visando à promoção de ações voltadas à regularização fundiária de mais 18 mil unidades habitacionais em municípios mato-grossenses. O objetivo dessa ação era atender população com renda entre um e cinco salários mínimos. Ao final da vigência, o convênio não teve as contas aprovadas e a União inscreveu o Intermat nos cadastros de inadimplência federais Siafi/Cauc/Siconv.

De acordo com o instituto, a inscrição ocorreu sem a instauração de tomada de contas especial, o que implicaria afronta ao devido processo legal e desrespeito à jurisprudência sobre o tema. Na decisão, o ministro ressaltou que o entendimento do Supremo tem sido de reconhecer a necessidade de instauração de prévio processo de tomada de contas especial, como requisito para inclusão em cadastro de inadimplência federal.

No caso dos autos, segundo o relator, não consta notícia da conclusão de tomadas de contas especial ou outro procedimento de âmbito legal que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades. (Com Assessoria)