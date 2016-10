STJ manda soltar ex-secretário, mas Sodoma 4 o mantém preso no CCC

Gilberto Leite Marcel de Cursi continuará no CCC

Por unanimidade, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça revogou, a prisão preventiva decretada contra o ex-secretário estadual Marcel de Cursi, em relação à Sodoma 2. A decisão foi proferida ontem (4), mas, mesmo assim, Marcel continuará preso no Centro de Custódia de Cuiabá por força da Sodoma 4.

Em 30 de setembro, o ministro do STJ Antônio Saldanha Pinheiro negou o mesmo pedido liminarmente. A decisão foi proferida no dia anterior (29). Segundo o advogado que representa a defesa do ex-secretário, Goulth Valente, o recurso reclamava de uma decisão liminar dada em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça, que negou a soltura de Marcel.

Curiosamente HC relativo à mesma Sodoma 2, objeto de julgamento no STJ, entrou em pauta na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Os desembargadores, por sua vez, negaram o pedido de habeas corpus impetrado, à época, pelo advogado Roberto Tardelli, que defendia o ex-secretário.

Mas como a decisão do STJ se sobrepõe a da 2ª instância, na prática, Marcel está livre da detenção da Sodoma 2, e segue preso apenas por conta da Sodoma 4.

A Operação Sodoma 2 apura aquisição ilegal de imóveis supostamente com recursos provenientes de propina e desvio de verba. Marcel também teve prisão decretada na Sodoma 4, que investiga desvio de dinheiro realizado por meio de três desapropriações milionárias pagas pelo Governo Silval Barbosa (PMDB), em 2014. Com relação à Sodoma 1, o ex-secretário conseguiu liberdade.

Marcel tem recurso negado no STJ; HC reclamava decisão liminar do TJ

Silvio

Também por unanimidade a Segunda Câmara do TJ negou o pedido de soltura do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) Sílvio César Correa Araújo. A decisão é em relação à Operação Sodoma 3, que investiga indícios de pagamentos de propina em contratos celebrados com o Governo na gestão de 2010 a 2014.

Além de Silvio, nessa fase da operação foram decretadas as ordens de prisões para Silval, ex-secretários de Administração Pedro Elias e Cesar Zílio e o empresário Willians Mischu. Zílio e Mischur tiveram as prisões revogadas pela 7ª Vara Criminal.