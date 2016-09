STJ nega hc de Permínio e Guizardi; ex-secretário já acumula 4 derrotas

Reprodução Empresário Giovani Guizardi segue preso

O ministro da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, negou o pedido de soltura do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto (PSDB), preso desde 20 de julho por força da segunda fase da Operação Rêmora, denominada "Locus Delicti". A decisão foi proferida nesta terça (6), mas a íntegra do despacho está prevista para ser liberada na sexta (9).

No mesmo julgamento, o ministrou negou o pedido de liberdade do empresário Giovani Guizardi. Após a sustentação oral da defesa, o magistrado considerou os ponderamentos do Judiciário de Mato Grosso que apontam o empresário como um dos chefes do suposto esquema.

Apontado como o “manda-chuva” de uma suposta organização criminosa que teria orquestrado um esquema para frustrar as licitações da Seduc, Permínio já teve dois pedidos de soltura negados liminarmente (decisão provisória) pelo Tribunal de Justiça e aguarda o julgamento de mérito dos mesmos. Além disso, também já havia sofrido uma derrota no STJ anteriormente, somando quatro pedidos negados e pendentes de julgamento.

Segundo o Gaeco, os elementos probatórios colocam o ex-secretário no topo da cadeia hierárquica do núcleo de agentes públicos da organização criminosa. “Já que demonstram claramente que ele não só tinha conhecimento de toda a atuação delitiva dos agentes públicos como também detinha pleno comando sobre Fabio Frigeri, Wander Luis dos Reis, Moises Dias da Silva e Giovani Belatto Guizardi, já que pessoalmente coordenava a atuação deles”, diz trecho da denúncia.

O Gaeco expediu um ofício ao edifício onde está localizada a sala em que foram realizadas reuniões do grupo de empresários que fraudavam a concorrência das licitações, solicitando cópia do livro de controle de acesso ao prédio. Embora não houvesse um controle total das visitações, tendo em vista que havia meios de ter acesso sem efetivar o registro de entrada, a documentação revelou que, em 18 de agosto do ano passado, entre as 13h08 e 14h35, Permínio esteve na tal sala. “Este registro coloca Permínio Pinto Filho na cena do crime”, afirma o Gaeco.

A passagem do ex-secretário pelo local ocorreu durante os preparativos para a distribuição das licitações entre os empreiteiros, ocorrida na reunião realizada em 9 de outubro de 2015, quando a organização criminosa já estava formada. O Gaeco se refere a Permínio como “a pessoa de verdadeiro poder de mando dentro da organização criminosa e dentro da Seduc”, que teria dado poderes a Giovani para falar em seu nome enquanto “secretário de fato”.

MPE diz que Permínio era “manda-chuva” de organização criminosa