Reprodução Deputado Jajah Neves e seu irmão Ademar Freitas Filhos são acusados de "enganar" os eleitores

O primeiro suplente de vereador por Várzea Grande, Joaquim Antunes de Souza (PSDB), ingressou com uma ação contra o suplente de deputado Jajah Neves (PSDB) e seu irmão Ademar Freitas Filhos.

Ele pede que Ademar tenha o registro e/ou o diploma cassado e que os irmãos sejam declarados inelegíveis por oito anos.

Além disso, pede que seja reconhecida a prática de abuso de poder econômico e uso indevido de veículos de comunicação por ambos.

A ação foi elaborada nesta segunda (21) e protocolada nesta quarta (23).

A defesa de Joaquim, patrocinada pelo advogado Lenine Póvoas, contextualiza a ação pontuando que Ademar teria tirado proveito político do fato de seu irmão ser apresentador de televisão no município, cujo enfoque são causas sociais, para usar o mesmo apelido, passando a ser conhecido como Ademar Jajah.

Neste contexto, Ademar lançou candidatura, sangrando-se eleito com pouco mais de 2,6 mil votos, sendo o sétimo mais votado, entre os 21 eleitos.

“Entretanto, a vitória de Ademar Jajah está maculada por inúmeros ilícitos”, acusa a defesa do suplente, que cobra que os supostos ilícitos sejam investigados pela Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) proposta. Na ação, Joaquim afirma que Ademar deu ênfase no apelido do deputado ao confeccionar os santinhos usados durante a campanha eleitoral, “fazendo subliminar menção a seu irmão”.

Nesta linha, o suplente ressalta ainda que no material gráfico Ademar utilizou as mesmas que Jajah costuma estampar em suas roupas, amarelo e vermelho, bem como o mesmo slogan. Cita ainda um vídeo gravado pelo deputado “com nítida tentativa de tentar confundir o eleitor acerca de quem realmente é o candidato”.

Por fim, aponta que até mesmo a foto de Jajah Neves foi usada nos santinhos de Ademar, os quais foram “derramados” diante de colégios eleitorais, resultando em multa de R$ 100 mil para os irmãos.

Na ação, Joaquim também comenta que Ademar teria ultrapassado o limite de gastos com campanha, configurando abuso de poder econômico.

Outro lado

Ao , Jajah Neves informou que não foi notificado da ação e, portanto não pode comentar sobre as acusações. Lourival Ribeiro Filho, advogado dos irmãos, informou que teve conhecimento da ação pela imprensa, porém não recebeu notificação da mesma.