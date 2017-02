Suposta cobrança de propina de ex-diretor do Procon é apurada por MPE

O promotor de Justiça Roberto Turin instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de possíveis atos ilícitos cometidos pelo ex-diretor do Procon de Cuiabá Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho. Ele teria cobrado propina de empresários para não intensificar fiscalizações, bem como para determinar arquivamento de processos sem aplicação de penalidades por interesses pessoais, além de ter dirigido alcoolizado um veículo da entidade. O ex-diretor também teria usado o cargo para captação de clientela para o escritório de advocacia.

Reprodução Ex-diretor do Procon Carlos Rafael nega ter cobrado propina e aponta "vingança" de ex-servidora

Ao , Carlos Rafael alega que não foi notificado acerca da abertura do inquérito e refuta as acusações. Ele atribui a investigação a uma denúncia feita por uma ex-assessora jurídica do Procon, que classifica como “revanchismo” por ter sido exonerada do cargo. “Trata-se de acusações de uma ex-assessora jurídica exonerada por responder um inquérito civil no MPE. Foi aberta uma sindicância em relação a ela, isso em outubro ou novembro de 2015, e ela fez acusações ao MPE depois de ter sido exonerada”, afirma.

Segundo ele, a ex-assessora teria omitido o fato de responder a um inquérito. Ocorre que Carlos Rafael, em posição hierárquica superior, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a então servidora. Ela, no entanto, teria escondido essa notificação. “Fui notificado em 2015 para prestar esclarecimentos a respeito dela. Descobrimos o documento engavetado e a exoneramos. Por precaução a Procuradoria Geral do município mandou instaurar uma sindicância para apurar acusações dela contra mim e o que o MPE estava investigando. Em relação a mim foi arquivado. Tudo isso são falácias”, sustenta.

Neste sentido, o ex-diretor diz que prestará esclarecimentos quando for notificado. Carlos Rafael atuou no Procon municipal de outubro de 2014 até dezembro de 2016. Ele deixou o cargo em virtude da troca de gestão na Prefeitura de Cuiabá. Ocupou o posto de diretor e depois de secretário-adjunto quando o Procon foi elevado à categoria de secretaria-ajunta.

Na portaria que dá abertura ao inquérito, o promotor oficia a Delegacia Fazendária, solicitando informações sobre as diligências realizadas, o andamento e a conclusão de um inquérito policial. Também oficia a secretaria municipal de Ordem Pública e a Ouvidoria-Geral da Capital, requisitando informações sobre possíveis sindicâncias ou processos administrativos instaurados em face de Carlos Rafael. Por fim, pede que o Procon envie ficha funcional completa do ex-diretor.